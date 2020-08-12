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Başkan Büyükkılıç karayolları ve TCDD Genel Müdürleri ile Kayseri projelerini masaya yatırdı

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.08.2020 17:16 | Son Güncelleme

Kayseri’de yapılacak olan projelerle ilgili gelişmeleri sık sık Ankara’ya giderek yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri’de yapılacak olan projelerle ilgili gelişmeleri sık sık Ankara’ya giderek yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başta olmak üzere Karayolları ve TCDD Genel Müdürleri ile bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu’na Hacılar-Erciyes arasında 30 metre genişliğinde 8.16 km’lik yolun ihalesinden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Bu hafta içerisinde müjde üstüne müjde aldık. Önce Havalimanı ihalemiz. Ardından da Hacılar-Erciyes Yolu ihalemiz ile Kayserimiz beklediği yatırımları almaya başladı" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi ilgilendiren her konuda Ankara’da temaslarda bulunmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Hacılar-Erciyes arasında olan 30 metre genişliğinde 8.16 km’lik yolun ihalesinin yapıldığını belirterek, Bakan Adil Karaismailoğlu’na destekleri için teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, Bakan Karaismailoğlu ile sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Kayseri’yi ilgilendiren tüm projeleri masaya yatırarak, bir an önce gerçekleşmesi yönünde desteklerini aldı. Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nu da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ziyarette Kayseri’de yapılması planlanan projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ankara temaslarına hız kesmeden devam eden Başkan Büyükkılıç, daha sonra TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile de bir araya geldi. Görüşmede ağırlıklı olarak raylı sistem hatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
Başkan Büyükkılıç, Ankara temasları kapsamında, söz sahibi olduğu Türkiye Belediyeler Birliği’nden ilçelere yönelik destek de aldı. Türkiye Belediyeler Birliği’nden Hacılar ve Yeşilhisar ilçelerine hizmetine sunulmak üzere iki adet paletli ekskavatör aldıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “ İlçelerimize hayırlı olsun. TBB başkanımız Sayın Fatma Şahin’e de destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

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