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Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz’ın yönetim kurulu toplantısına katıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.12.2020 12:10 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz’ın yönetim kurulu toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin de ortağı olduğu Kayserigaz’ın Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak, 2020 yılında yapılan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç ve Kayserigaz Yönetim Kurulu daha sonra video konferans yöntemiyle Azarbeycan’a bağlanarak SOCAR’ın Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov ile görüştü. Büyükkılıç, görüşmede Karabağ Zaferi’ne dikkat çekerek, “Çok sıkıntılar çekildi, Rabbim emekleri karşılıksız bırakmadı” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin de ortağı olduğu Kayserigaz’ın Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dinçay da katıldı. Başkan Büyükkılıç, Covid önlemleri kapsamında yapılan toplantıda 2020 yılı yatırımları değerlendirdiklerini ve 2021 yılı yatırımları hakkında çalışmalar yaptıkları kaydetti. Toplantı da daha sonra videokonferans yöntemiyle Azarbeycan’a bağlanarak Türkiye’nin iştiraki olan SOCAR’ın Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov ile görüşen Büyükkılıç, görüşmede “İki devlet tek millet” vurgusunu yaparak, Karabağ Zaferi’ne de dikkat çekti. Büyükkılıç, birlik ve beraberliğin bu süreçte ne kadar önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

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