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Başkan Büyükkılıç KUMSmall’ı ziyaret etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.06.2020 19:07 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Büyükkılıç KUMSmall’ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç açılmaya hazırlanan Türkiye’nin ve Avrupa‘nın en büyük karma AVM projesi KUMSMall Factory AVM’yi ziyaret ederek yeni yol yapımı faaliyetlerini ve son hazırlıkları yerinde inceledi.
İnşaatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile TOKİ tarafından yapılan KUMSmall Factory AVM açılış için gün sayıyor. Son hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu KUMSMall Factory Avm, Klasik AVM‘nin yanı sıra, Türk mobilya sektörüne, içinde bulunan 200’den fazla fabrika satış mağazası konseptinde mobilya mağazaları ile hizmet verecek. Özellikle mobilya bölümü ile 365 gün fuar imkanı ve uluslararası çekim gücü sağlayacaktır. KUMSmall Factory içerisinde AVM, iş merkezi, otel ve eğlence merkezi gibi birçok seçenek bulunacak ve dünyanın ünlü yerli ve yabancı markalarını bir araya getirecektir.
KUMSmall Factory, 1 milyon 500 bin metrekare açık, 302 bin metrekare kapalı alana kurulan 180 bin metrekarelik kiralanabilir alanında 400 adet mağaza ve 6 bin araçlık otoparkıyla hizmet verecek. KUMSmall Factory, mağazalarıyla moda tutkunlarına, restoran ve kafeleriyle her şeyin en iyisini arayan lezzet düşkünlerine hitap edecek.

Başkan Büyükkılıç KUMSmall’ı ziyaret etti

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