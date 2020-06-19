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Başkan Büyükkılıç, lokantacılar ve pastacılarla protokol imzaladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.06.2020 12:34 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Covid-19 salgını süresince Kayseri’de bulunan yeme-içme mekanlarının daha sağlıklı ve daha hijyenik bir şekilde hizmet vermelerini sağlamak amacıyla Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ile protokol imzaladı.
Covid-19 salgın süresince her alanda önlemlerini almaya gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi, yeni normal hayatta da salgının yayılma riskini ortadan kaldırmak için birçok tedbir alıyor. Bu anlamda 1 hafta önce bin 600 berber ve kuaförde virüs tehdidine karşı güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ile protokol imzalamıştı.
Benzer bir protokolde Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ile imzalayan Başkan Büyükkılıç, imzalanan protokollerin amacının pandemi süresini yaşamış hizmet sektörlerinin daha güvenilir, daha sağlıklı ve steril bir ortamda hizmet vermelerini sağlamak olduğunu ifade etti.
Başkan Büyükkılıç, protokol ile ilgili şöyle konuştu;
“Berberler ve Kuaförler Odamızla yaptığımız protokolün bir benzerini de Lokantacılar ve Pastacılar Odamız ile yapıyoruz. Yeme-içme mekânları hizmet sektöründe çok önemli bir yere sahip. Amacımız, Büyükşehir Belediye’mizin Akıllı Şehir uygulamasında odamızın kıymetli üyelerinin aranılan mekan olmalarını sağlamak. Konu insan sağlık ve hizmet sektörü olunca bu tür çalışmalar yapmakta yerel yönetimler olarak bizlerin görevleri. Bu konuda ilgili birimlerimiz gerekli hazırlıkları yaptı. İnşallah Kayseri’mizin Akıllı Şehir uygulamasından bu konuyla ilgili gerekli sayfalarına girdiklerinde, hangi mekanda, hangi ortamda yeme-içme mekanlarından istifade edeceklerini vatandaşlarımız dünyanın her yerinden görebilecek. Her türlü desteği vermeye, onlara bu çalışmalarla birlikte belediyenin yükümlülükleri arasında dezenfeksiyon çalışmaları yapma yönünde desteklerimizi sürdüreceğimizi paylaşmak istiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”
Büyükşehir Belediyesi’ne salgın süresince yaptığı tüm hizmetlere teşekkür eden Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ise “Öncelikle sizin nezdinizde, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımız olmazsa olmazlarımız. Şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize daha kaliteli, daha iyi hizmet, şehrimizi daha iyi anlatmak adına bu protokolü imzalıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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