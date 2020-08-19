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Başkan Büyükkılıç, pandemi uyarılarını sürdürdü

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.08.2020 15:07 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin çeşitli yerlerindeki çalışmaları yerinde incelerken, güzergahı üzerindeki mahallelerde de pandemi çerçevesindeki maske, mesafe ve temizlik uyarılarını sürdürüyor.
Başkan Büyükkılıç, Yeşil Mahalle’deki esnaf ve vatandaşlara pandemi sürecinde uyulması gereken kuralları hatırlatırken tamamına yakınında pandemi kurallarına uyulduğunu gözlemlediğini ifade ederek, denetimlerdeki amaçlarının ceza yazmak olmadığını, amaçlarının hatırlatma ve farkındalık olduğunu belirtti. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:
“Burada gördüğüm kadarıyla hakikaten Kayserimizde zaten geneli ile maske, mesafe, temizlik kuralına uyma yönünde bir iradeleri söz konusu. Belki şehir merkezinde değil ama bir miktar kenarda olmasına rağmen bu hassasiyeti gerek esnaflarımız, gerek müşterilerimizin gösterdiğini gözlemledik. Amacımız zaten burada ceza yazmak değil, onun aksine hatırlatma, kendi yararlarına olan bir işlemi ihmal etmemeleri. Hem kendilerini, hem toplumu düşünmeleri doğrultusunda bir uygulama. Ben esnaflarımıza helalinden bol rızık diliyorum, kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın maske, mesafe, temizlik kuralları çağrısını asla göz ardı etmeyin diyorum”

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