Başkan Büyükkılıç peyzaj işçileriyle sohbet etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Bulvarı üzerindeki peyzaj çalışmaları çerçevesinde çiçek dikimi gerçekleştiren işçilerle sohbet etti.

Gün içerisindeki programlarının ardından Talas Bulvarı üzerinde çiçek dikimi yapan işçilerin yanlarına uğrayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada işçilerle bir süre sohbet ederek özverili çalışmaları için teşekkür etti. Kadın işçilere maske dağıtan Başkan Memduh Büyükkılıç Kayseri’yi çiçeklerle donattıklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Mevsim çiçekleri ile şehrimizi donatıyoruz. Çiçek gibi olan Kayserimize güzellikler katmaya çalışıyoruz. Her şeyden önce bu sıcakta çalışan canlarımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onların sevinci de bizim, tasası da bizim. Tabii ki bu arada maske eksiklikleri olan varsa onları da hatırlatarak maske de vermek suretiyle katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü onlar işin telaşıyla olayın ciddiyetinin farkına varmayabilirler ama kendilerini de çevrelerini de korumaları açısından maske, mesafe, temizlik olmazsa olmaz.”

Kadın elinin değdiği yerin daha güzel olduğunu belirten Büyükkılıç, “Bir hanım elinin değdiği yer daha bir farklı, daha bir güzel oluyor. Burada da gözlemlediğimiz gibi kadınlarımız işi çabuk yapıyorlar. Çok da yatkınlar. Hatta zaman zaman hanımların çalışmasını belki başka türlü değerlendirip park bahçe işlerinde hanımlar çalışır mı diyenler bile oluyor. Ben bunu hissediyorum bazen de duyuyorum. Ama aksine kadınlarımız bütün işleri bize verin diye ifade ettiler. Ben de ayrıca hakikatten hanım kardeşlerimize hem ekonomik katkı bağlamında hem de gerekse bu işlere fıtrat olarak da daha yatkın olmalarından dolayı hiçbir mahsur görmüyorum. Hep beraber inşallah Cenabı Allah alın terlerinin karşılığını, helalinden kazanmayı nasip etsin. Ellerine sağlık diyorum. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize hakikaten bu çiçek gibi uygulamalarda yakışır diye buradan paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

