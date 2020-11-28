Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı ve Sarız’da yatırımları yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sadece bir yılda 7 milyonluk yatırım yapılan Pınarbaşı ilçesi ile Büyükşehir tarafından yaptırılan ve yüzde 90’ı tamamlanan arıtma tesisinin yapıldığı Sarız ilçelerini ziyaret etti, yatırımları ve hizmetleri yerinde inceleyip, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

PINARBAŞI’NA 7 MİLYONLUK YATIRIM

İlçe ziyaretlerine ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2020 yılı içerisinde sadece Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve KASKİ tarafından 7 milyon liralık yatırım yapılan Pınarbaşı ilçesine gitti. Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Pınarbaşı Belediye Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Dr. Büyükkılıç, “Belediyecilikte hizmet bitmez, insanların ihtiyaçları da bitmez, doğru olan da o zaten. Mümkün olduğunca onların gönlüne, içine sinecek şekilde hizmetlerimiz yapıldı ve yapılıyor. Adaşımız, gönül dostu olan, değerli başkanımız Memduh kardeşimize sıcak ilgisinden ve bizimle uyum içerisinde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri seven, güvenen Pınarbaşılı hemşerilerimize layık olmak için dayanışma içerisinde ele ele çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi. Pandemi uyarısı da yapan Büyükkılıç, “Makul talepler ile karşımıza geliyorlar, bizler de onları karşılama yönünde gerek yollar, gerek sosyal konular, gerekse de çevre ile ilgili, her zamanki gibi sıcak davranıyoruz. Kendisi gönül dostu olduğu için insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle insanın ihtiyaçlarını giderme konusunda hep gayret gösteriyor. Bunun da farkındayız. Tüm çalışanları ile bizleri karşıladılar, Pınarbaşı’nın da farkı bu, zahmet ettiler. Pandemi dönemindeyiz, vaka sayısının bu ilçede az olması bizleri sevindiriyor, inşallah hiç olmaz. Bu kış sürecini en az sıkıntıyla geçirmek için hepimizin daha dikkatli olması ve kurallara uyması lazım” diye konuştu.