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Başkan Büyükkılıç projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.06.2020 16:48 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Dr. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri için sürekli çalıştıklarını belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başkanlık makamında yapılan toplantıda Kayseri’ye yapılacak olan park, bahçe ve pazar yerleri hakkında Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen projelerle ilgili bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, verilen bilgilerle ilgili görselleri de izledi ve Kayseri için sürekli çalıştıklarını ve bundan sonrada bu çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç “Geleceğe yön vererek hareket etmek istiyorsak bugün itibariyle sağlıklı, yaşanılabilir şehirler inşa etmek zorundayız. Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolu da bilinçli kentsel dönüşümdür. Biz de bunu bilerek bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

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