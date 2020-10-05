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Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Projesi’nin hak sahipleriyle bir araya geldi

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.10.2020 14:25 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin en prestijli projesi Sahabiye Kentsel Projesi’nin ilk etabının hak sahipleriyle bir araya gelerek, bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, söz verdiği gibi ilk etabı tamamladığı için kendisine teşekkür eden hak sahiplerine, “Zorlu süreçlerin ardından şimdi anahtar teslimini konuşuyoruz. Allah ağız tadıyla oturmanızı nasip eylesin” karşılığını verdi.
Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin birinci etap hak sahipleriyle pandemi koşullarına uygun şekilde Kadir Has Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileterek, anahtar teslim noktasına gelmiş olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Seçimlerden sonra kentsel dönüşümlerle alakalı kendisine pek çok soru geldiğini ama en önemlisinin Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;
“Ne zaman biteceğini düşünüyorlardı. Vatandaşlarımız ve hak sahipleri sorularında haklıydı. Çünkü, merak ediyorlardı. O süreçte kafamızda soru işaretleri vardı. Sizin de bizimde. Ancak, Allah’ın izniyle devam edeceğini söylemiştik. Büyükşehir’e gelir gelmez ilgilendiğimiz konulardan birisi bu oldu. Kaynaklarını sağlama, ödemelerde sorun oluşturmama. Bunları başarıyla geride bıraktık. Çok şükür bitirme aşamasına geldik. Şimdi anahtar teslimi konuşuyoruz. İlk etapta 622 daire, 55 işyerini teslim ediyoruz. Şükürler olsun. Daha sonraki etabın ihalesini yaptık. Diğer etabın ihalesini yapmak üzere de çalışmalarımızı başlattık. Kayserimizin merkezinde prestij projesi. En önemli yerin yarısı bitmiş, yarısının bitmemiş olması söz konusu olamaz. Projenin mutlaka tamamlanması gerekir. Şimdi daha da cazip konuma geldi. Her şeyden önce İmar A.Ş’mize, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Kentimiz merkezinde, her katı ayrı güzel, her yeri ayrı değerli. Pırıl Pırıl. Kayserimize yakışan proje oldu. Yüklenici firmamıza da teşekkür etmek istiyorum.”
Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin birinci etap hak sahipleriyle düzenlediği toplantıda Pandemi sürecini de anlatarak, dikkat edilmesi gereken tedbirleri bir kez daha tekrarladı. Toplantıda, hak sahipleri Başkan Büyükkılıç’a gösterdiği samimi ilgi ve desteklerinden dolayı da teşekkür ettiler.

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Melikgazi
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Kocasinan
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