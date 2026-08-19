4 milyar dolar servet bırakmıştı! Süreyya Yalçın'ın babasından kalan son miras da satışa çıkarıldı

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; 2008 yılında hayatını kaybeden iş insanı Faruk Yalçın'ın yaşamını sürdürdüğü Kanlıca'daki tarihi Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı, mirasçıları tarafından satışa çıkarıldı.

Yalçın'ın ilk evliliğinden olan çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden olan kızı Süreyya Yalçın, yalının satışı konusunda ortak karara vardı.

İSTENEN RAKAM...

1989 yılında restore edilen ve "Faruk Yalçın Yalısı" olarak da bilinen tarihi yapı için belirlenen satış bedelinin 55 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 640 milyon TL) olduğu bildirildi.

Faruk Yalçın'ın vefatının ardından geride kalan servetin paylaşımı konusunda mirasçılar arasında daha önce hukuki süreçler yaşanmıştı. Faruk Yalçın, çocuklarına 4 milyar dolar servet bırakmıştı. İlk eşinden olan çocukları ile Süreyya Yalçın arasında süren dava süreci, tarafların uzlaşmasıyla sonuçlanmıştı.

Yapılan son anlaşmayla birlikte mirasçılar, babalarından kalan gayrimenkulün satışı hususunda da mutabakata vardı.

Benzer bir gayrimenkul satışı yakın geçmişte aynı aile bünyesinde gerçekleşmişti. Faruk Yalçın'ın yeğeni Neşet Yalçın, mülkiyetinde bulunan tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı 2024 yılında iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'a devretmişti.