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Başkan Büyükkılıç: "Sıfır vaka için daha fazla hassasiyet istiyoruz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.05.2020 16:57 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Geçen hafta ve bu hafta 9 ilçeyi ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu kez Bünyan’ı ziyaret etti ve korona virüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan’da öncelikle İlçe Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Başkan Büyükkılıç’ı Bünyan’da görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “İlçemizi sık sık ziyaret ediyor ve yanımızda olduğunuzu hissettiriyorsunuz. Koronavirüsle mücadelede verdiğiniz destek ve her türlü belediye hizmetlerinde yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da ilçeleri yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak ve ihtiyaçları tespit etmek için ziyaret ettiklerini ifade ederek her ilçede olduğu gibi Bünyan’da da sıcak bir şekilde karşılandıklarını söyledi. Koronavirüs ile mücadele sürecine ilişkin Bünyan’dan önemli açıklamalar yapan Başkan Büyükkılıç, “Normalleşme adımları atılıyor; ancak tedbiri elden bırakmamanın tam zamanındayız. Çünkü iyiye giden bir tablonun ağırlaşarak seyretmesine zemin hazırlayacak davranışlara fırsat vermemeliyiz. İftar nedeniyle bir araya gelmek, teravihlerde cemaatler oluşturmaya çalışmak ya da cenazeler vesilesiyle bir araya gelme yönündeki yaklaşımlara karşı dikkatli olmalıyız. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da Bünyan ve Kayserili hemşehrilerimiz kurallara uyar ve sorun oluşturmaz diye düşünüyoruz. Vaka sayımızın sıfırlanması için inşallah hassasiyetimizi daha da fazla göstereceğiz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediyesi’ni ziyaretinin ardından sosyal mesafe kurallarına da uyarak esnafları da ziyaret etti ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

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