YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Büyükkılıç Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü binasını inceledi

Başkan Büyükkılıç Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü binasını inceledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.08.2020 14:55 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunarak, şehre hizmet verecek binanın çevre düzenlemesinin bir an önce Büyükşehir ekiplerince gerçekleştirilmesi talimatını verdi.
Şehre ve vatandaşlara hizmet noktasında ne varsa sorumluluk üstlenen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü yeni binasına da kayıtsız kalmadı. Bu kapsamda inşa çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, şehrin en güzel bölgesinde modern güzel bir yapı olan Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü yeni binasında Büyükşehir olarak üzerlerine düşen ne ise yaptıklarını belirterek, şunları söyledi;
“Çok değerli bakanımız Mehmet Özhaseki zamanında temelini attığımız, projelendirilip şehrimize kazandırılan önemli bir eserin önünde bulunuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bunu hızla sürdürdü ve bugüne getirdi. Aldığımız bilgiler doğrultusunda muhtemelen Eylül ayı sonunda geçici kabul olacak. Dolayısıyla çevre düzenlemesi de yapılınca Talas, Melikgazi, Kocasinan, Hacılar tapu ve kadastro birimlerinin tamamı burada tek merkezde toplanmış olacak. Günün koşullarına uygun, modern, açık ofis sistemi ile şeffaf bir hizmet anlayışıyla içerisinde şehrimize bu hizmetler verilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum ama burada asıl teşekkür yüklenici firma sahibi sayın İbrahim Bey’e. Bu dostumuz yasal olarak bırakma yetkisi olduğu halde inşaatı bırakmadı, tamamladı, bugüne getirdi ve teslim ediyor. Kendisine biz ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu şehrimize çivi çakan herkese biz teşekkür etmesini bilmeliyiz. Bu anlayış içerisinde çok şükür bunun da bereketini yaşıyoruz. Şehrimizin en mutena bölgesinde modern güzel bir yapı. Güzel bir çevre ortaya çıkacak. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen ne ise biz de her zaman olduğu gibi buraya da gerekli katkıyı sağlayıp böyle pırıl pırıl bir eseri kazandırmış olacağız.”
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu ise Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü binasının bitmek üzere olduğunu ifade ederek, Başkan Büyükkılıç’a verdiği destekler için teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:30
Sabah
05:58
Öğle
12:44
İkindi
16:24
Akşam
19:20
Yatsı
20:42

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kayserisporlu futbolcular sevinçli
Kayserisporlu futbolcular sevinçli
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.