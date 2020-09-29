YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Büyükkılıç, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü hizmet binası çevresindeki çalışmaları yerinde denetledi

Başkan Büyükkılıç, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü hizmet binası çevresindeki çalışmaları yerinde denetledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.09.2020 15:47 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentteki dayanışma örneklerine bir yenisini daha ekleyerek, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü hizmet binasının etrafında Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmalarını denetledi. Başkan Büyükkılıç, “Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin dayanışmasının en güzel örneğinin sergilendiği şehir Kayseri’dir” dedi.
Belediye hizmetlerinde her zaman öncü olan ve bu hizmetlerde daima birlik ve beraberliğin altını çizerek çalışmalar ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kamu kurumları ile yerel yönetimlerin dayanışmasına örnek olacak hamlelerle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü otoparkında çevre düzenlemesi yapan ekipler, şimdi de otoparkta asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor. Şehrin daha da gelişmesi içi yapılan hizmetlerin her birini tek tek yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü’nün otoparkında yapılan asfalt çalışmalarını hem denetledi hem de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü’nün asfalt çalışmalarını ve çevre düzenlemesinin hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, “Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğümüz faaliyete geçme aşamasında. Daha öncede değerli müdürümüzün talepleri doğrultusunda çevre düzenlemesi ve otopark yapımı konusunda istekleri olmuştu. Bizlerde kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin dayanışmasının en güzel örneklerini sergileyen şehir olarak, yardımcı olacağımızı ifade etmiştik. Sözümüzde durduk, yapıyoruz. 3 bin metrekarelik alanı otopark olarak düzenliyoruz. Gerekli çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah şehrimize, bölgemize çok güzel hizmetlere vesile olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı
Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:04
Sabah
06:25
Öğle
12:33
İkindi
15:54
Akşam
18:32
Yatsı
19:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esma Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Ömer Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Kayserispor golcü transfer edecek
Kayserispor golcü transfer edecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.