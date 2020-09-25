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Başkan Büyükkılıç telefonda şebeke sorununu çözdü

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.09.2020 14:10 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes eteklerinde fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline gelen yılkı atları ve camızlarıyla meşhur Hörmetçi Sazlığı bölgesinde yer alan yerleşim birimlerinin yaşadığı cep telefonu ve internet sorununu çözdü. Yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri haline gelen bölgeye Başkan Büyükkılıç’ın girişimleriyle baz istasyonu kuruldu.
Başkan Büyükkılıç, yöresel değerleri ön planda tutmak ve turizmi geliştirmek kapsamında dikkate değer bulduğu Hörmetçi Sazlığı bölgesini ziyaretinde kendisine iletilen telefonda şebeke sorununu çözüme kavuşturdu.
Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucu bölgeye baz istasyonu kuruldu. Daha önce telefonla dahi konuşamayan Hörmetçi, Dokuzpınar, Karpuzsekisi ve Gelbula mahallelerinin sakinleri artık internete bile rahatlıkla erişebilir hale geldi.
Bölge sakinleri şebeke sorunun çözülmesinin ardından Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler. Eski muhtarlardan Nurettin Kemer, “Karpuzsekisi Mahallemiz de Kemer Doğal Köy Ürünleri Hörmetçi Kahvaltısı işletme yerinin de sahibiyim. Telefonlarımız çekmediğinden dolayı misafirlerimizle büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Telefonlarımızı arayan bize ulaşamıyordu. Memduh Başkanımın katkılarıyla bugünkü hizmet tamamlanmış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür diyorum” ifadelerini kullanırken, Hörmetçi Mahallesi Muhtarı Hamdi Tarla ise, kurulan baz istasyonundan çok memnun kaldıklarını ifade ederek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti. Demir, “Telefonlarımız çekmiyordu. Hörmetçi Mahallesi Muhtarı olmama rağmen telefonlarımıza kimse ulaşamazdı. Memduh Başkanımız sayesinde şimdi ulaşılıyor. Vatandaşlarımız sürekli talepte bulunuyordu. Ulaşım olmayınca, işler aksıyor. Karpuzsekisi, Hörmetçi, Dokuzpınar, Gelbula aynı bölgede olduğumuz için hepimizin avantajı oldu” diye konuştu.

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