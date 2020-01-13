Başkan Büyükkılıç Tomarza’da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza’da bir dizi programa katıldı. Başkan Memduh Büyükkılıç, katıldığı programlarda Kayseri ve ilçelerine hizmet etmek için samimi ve iyi niyetle çalıştıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Tomarza’daki ilk durağı Sarımehmetli Mahallesi oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile birlikte Sarımehmetli mahallesine giden Başkan Büyükkılıç, ilçe belediyesi tarafından yapılan Sarımehmetli Mahallesi Taziye Evi, Kültür Merkezi ve Çok Amaçlı Salonu’nun açılışına katıldı. Açılışı yapılan Kültür Merkezi’nde bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, beraberindeki bürokratlara talepleri tek tek not aldırdı. Başkan Büyükkılıç, “Sizlere layık olmak için iyi niyetle çalışıyoruz. Biz her zaman samimi olduk. Çünkü sizlerden birisiyiz” diye konuştu.

Kadınlar kıraathanesi açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçede Tomarza Belediyesi tarafından yapılan Kadınlar Kıraathanesi’nin de açılışına katıldı. Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin Kadınlar Kıraathanesi’ni özellikle kırsal mahallelerden gelen kadınların zamanlarını güzel bir ortamda geçirmesi için söyledi. Açılışı yapılan kıraathanenin okuma evi olduğunu hatırlatan ve Cumhurbaşkanımızın bu hizmete önem verdiğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Millet Kıraathanesinin kadınlar versiyonunu açmış bulunuyoruz. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur” dedi. Başkan Büyükkılıç, hanımefendilerin düşünülmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.