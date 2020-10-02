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Başkan Büyükkılıç: "Vaka sayılarındaki azalmayı hep birlikte başardık"

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.10.2020 12:42 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Büyükkılıç: "Vaka sayılarındaki azalmayı hep birlikte başardık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, korona virüs salgınının önlenebilmesine yönelik son dönemlerde yürütülen yoğun çalışmaların sonuç verdiğini belirterek, “Vaka sayılarındaki azalmayı hep birlikte başardık” dedi. Başkan Büyükkılıç, rehavet uyarısında da bulundu.
İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplandı. Toplantıya İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Toplantıda, Kayseri’de vaka sayılarının azalmasına yönelik değerlendirmeler ele alındı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki yerel yönetimlerin pandemi ile mücadelede tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatan ve toplu ulaşımda Türkiye’ye örnek şekilde ayakta yolcu alınmayarak mücadeleye önemli bir katkı sağlandığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların da mücadeleye sahip çıkarak hep birlikte önce vaka sayılarının artışının frenlendiğini ardından da düşüşün başladığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, “Pandemi sürecini değerlendirdiğimiz toplantıda uyarıların dikkate alınması ve vaka sayılarındaki azalma hepimizi memnun etti” dedi.
Dayanışmanın da başarıda önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara teşekkür ederken, rehavet uyarısında da bulunarak, maske, mesafe ve temizlik üçleminden asla vazgeçilmemesi gerektiğini yineledi.

Başkan Büyükkılıç:

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