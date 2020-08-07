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Başkan Büyükkılıç ve Milletvekili Yıldız’dan Develi Belediyesi’ne ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.08.2020 17:59 | Son Güncelleme

Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Dr.

Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bayar Özsoy Develi Belediyesini ziyaret ederek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’la istişarelerde bulundu.
Develi’ye yapılan ve kontrollü sosyal hayat dönemiyle de yeni yapılacak olan projeler hakkında istişarelerin yapıldığı toplantının çok verimli geçtiğini belirten Başkan Cabbar; “Seçimden önce hemşehrilerimize verdiğimiz vaatlerimizi hayata geçirmemiz hususunda her daim bizlere destek olan kıymetli bakanımız Taner Yıldız’a ve büyükşehir belediyemizin imkanlarını bizlerin hizmetine sunan ve bir ağabey gibi bizlere yol gösteren kıymetli büyükşehir belediye başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu güzel yaz gününde böyle bir ziyaret bizi çok mutlu etti. Allah’a hamt olsun. Kayserimiz’deki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesi. Her zaman bizleri fırsat buldukça ziyaret ediyorsunuz. Biz de teşekkür ediyoruz. İşlerimiz noktasında da Allah razı olsun kıymetli başkanım her isteğimize ellerinden gelen gayretlerini gösteriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde Develimize en güzel hizmeti etmeye devam edeceğiz. Bundan sonrada Develiye yapacağımız hizmetlerimizde daha güzel ve daha vizyonlu ilçeye sizlerde geleceksiniz. Katkılarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

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