YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Büyükkılıç: "Yaraları birlikte saracağız"

Başkan Büyükkılıç: "Yaraları birlikte saracağız"

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez üssü Elazığ olan ve başta Malatya olmak üzere Kayseri’nin de aralarında bulunduğu pek çok ilde hissedilen deprem nedeniyle yaptığı açıklamada Kayseri’nin her imkanıyla yardıma hazır olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, depremden birkaç saat sonra hazırlanan 6 araç ve iş makinesi ile 20 personelin deprem bölgesine hareket ettiğini ve Elazığ’a ulaşarak çalışmalara katıldığını belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de etkili olan depremin yaralarının sarılması için elbirliği ile çalışacaklarını söyledi. Gönüllerinin deprem bölgesindeki vatandaşlarla birlikte olduğunu dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Gönlümüz deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla birlikte. Tüm imkanlarımızla her türlü yardıma hazırız. Devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla ve Valiliğimizle irtibat halindeyiz. İhtiyaç neyse karşılarız. Depremden birkaç saat sonra süratle hazırlanan ilk ekibimiz yola çıkarak deprem bölgesinde çalışmalara katıldı” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Elazığ’a ilk etapta 6 araç ve iş makinası ile 20 personelin gittiğini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi araçlarından üçü İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan hareket etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, 8 itfaiye personelini bizzat uğurladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Avukat Coşkun Özbek: “Büyük şehirlerde Genel İcra Dairesi Pilot Uygulaması için alt yapılar yetersiz”Avukat Coşkun Özbek: “Büyük şehirlerde Genel İcra Dairesi Pilot Uygulaması için alt yapılar yetersiz”
Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü’nden milli takıma 4 sporcuMelikgazi Belediyesi Spor Kulübü’nden milli takıma 4 sporcu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Toroslar Kar Festivali ertelendi

Toroslar Kar Festivali ertelendi

Emet’te 100 yıllık kanal hattında güçlendirme çalışmaları

Emet’te 100 yıllık kanal hattında güçlendirme çalışmaları

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:18
Sabah
07:43
Öğle
12:55
İkindi
15:34
Akşam
17:57
Yatsı
19:17

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ünlü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Berna hanıma destek verelim"

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Berna hanıma destek verelim"

Kayserispor’a yeni stoper

Kayserispor’a yeni stoper

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.