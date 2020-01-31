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Başkan Büyükkılıç’ın Ankara temasları

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da iştirak ettiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Ankara temasları çerçevesinde Kayseri’yi ilgilendiren yatırımlar hakkında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile de bir araya geldi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantının öğleden sonraki oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerini takip etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ankara’da AK parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile de bir araya geldi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile Kayseri’yi ilgilendiren yatırımların son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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