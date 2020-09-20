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Başkan Büyükkılıç’ın ’Türk Bayrağı’ hassasiyeti

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.09.2020 14:38 | Son Güncelleme

Kayseri’de belediyecilik hizmetlerini “milli ve manevi” değerlere sahip bir bakış açısıyla yerine getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri’de belediyecilik hizmetlerini “milli ve manevi” değerlere sahip bir bakış açısıyla yerine getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye programı dönüş yolunda bir vatandaşın evinin damında eski, yıpranmış Türk bayrağı gördü. Hemen aracını durduran Başkan Büyükkılıç, yıpranmış şanlı Türk Bayrağı’nın değiştirilmesini sağlayarak, huzurun ve güvenin sembolü ay yıldızlı Türk Bayrağı’na sahip çıktı. Başkan Büyükkılıç, “Şanlı bayrağımızı yıpranmış, soluk dalgalandırmak bizlere yakışmaz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye programını tamamlayıp Kayseri’ye dönerken Mehmet Sağır isimli vatandaşın evinde yıpranmış, eski Türk bayrağını gördü. Hemen aracını durdurup evi ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ay yıldızlı Türk Bayrağı’nı yenisiyle değiştirdi.
Bağımsızlığın ve hürriyetin nişanesi olan şanlı Türk Bayrağı’nın Türk milleti için daima göklerde en güzel haliyle dalgalanması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Felahiye’den dönerken, vatandaşımızın damında dalgalanan Türk Bayrağımızı gördüm. Milletimizin kalbine kök salmış bu değerimizin yıpranmış bir şekilde dalgalanmasına asla müsaade etmeyiz. Hemen gereğini yaptık. Ay Yıldızlı Türk Bayrağının, vatanının, milletinin, devletinin ve bu devleti en iyi şekilde temsil edenin her zaman yanında olacağız. Şanlı bayrağımızı yıpranmış, soluk dalgalandırmak bizlere yakışmazdı. Şanlı Türk bayrağımız uğrunda can vermeyi göze aldığımız bir değerdir.” dedi.

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