Başkan Büyükkılıç’tan AB’ye ön yargı ve çifte standart vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve eşini ağırladı. Ziyarette önemli konulara değinen Başkan Büyükkılıç, “Türkiye ile ilgili Avrupa Birliği’nin kafasında bir önyargı var. Bence bu önyargıdan uzaklaşarak ülkemize bakış açısını gözden geçirmeleri gerekir. Biz Avrupa ile ilişkileri, ticareti önemsiyoruz. Mevzuatlara uyma açısından gerçekten işi çok ciddiye alıyoruz. Ama sonuç itibariyle bir çifte standart uygulandığını da görmekten zaman zaman üzülüyoruz.” derken Büyükelçi Meyer-Landrut da, “Size katılıyorum, önyargısız teması üzerine temellenmesi gerekiyor. Umarım ki benim dönemim çerçevesinde bu konuda benim katkılarım olacak” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’u başkanlık girişinde karşıladı. Girişte korona virüs tedbirleri kapsamında ateşlerini ölçtüren misafirler, ellerini dezenfekte edip fuaye alanındaki KAYMEK öğrencilerinin el emeği, göz nuru hazırladığı ‘Medeniyetin Dehası Mimar Sinan’ sergisini gezdiler. Başkan Büyükkılıç’tan dünyaca ünlü değer olan Mimar Sinan hakkında bilgiler alan konuk Büyükelçi, Mimar Sinan eserlerini hayranlıkla ve ilgiyle gezdi.

Sergi gezisinin ardından başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un yanı sıra, Büyükelçi’nin eşi Brigitte Marie Madeleine Meyer-Landrut, Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Przywara da hazır bulundu.

DOĞANIN, GASTRONOMİNİN, SAĞLIK TURİZMİNİN ÇOK ÖNEMLİ MERKEZİYİZ

Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, Kayseri’nin doğanın, gastronominin, sağlık turizminin çok önemli merkezi olduğunu belirterek, “Kayseri, 6 bin yıllık ticari geçmişi ile değişik uygarlıklara ev sahipliği yapmış önemli bir merkezdir. Kayseri ticaret ve sanayinin merkezi olarak bilinir. Kendi kendine yeten şehirdir. Kayseri’deki iş adamlarımız kazandıklarını kamu yatırımlarına harcamayı keyifle yaparlar. Üniversitelerimiz, sağlık kuruluşlarımızın, eğitim kuruluşlarımızın, dini tesislerin ve değişik kurumların büyük oranda hayırsever dediğimiz Kayserili iş adamlarımız tarafından yapılması herkes tarafından takdir edilir Erciyes’imiz, kayak merkezi olarak dünya standartlarında 18 tane mekanik tesisi, 21 tane pisti, 100 kilometreden fazla da o pistlerin uzunluğu söz konusudur. Tamamen yönetimi belediyemize aittir. Kayseri’nin sanayi ve ticaret merkezi olmasının ötesinde kültürel turizmin, gastronominin, doğa turizminin, sağlık turizminin çok önemli bir merkez olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu süreçten kaynaklanan ve değişik uygarlıklara ev sahipliği yapmanın getirisiyle bir hoşgörünün merkezidir Kayseri” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Pandemi süreci ile ilgili de mazeretlere sığınmadıklarını söyleyerek, “Sağlık altyapımız çok iyidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben bir kez daha huzurunuzda teşekkürü borç biliyorum. Bir doktor olarak ben Nöroloji uzmanıyım. Kayseri’de 30’a yakın sağlık merkezi var. Ama bunların içerisinde Şehir Hastanemiz bin 606 yatağıyla adeta gururumuz olmuş, bu süreçte en çok katkıyı sağlayan, hizmet veren önemli bir merkez olmuştur. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ve Araştırma Üniteleri de aşı çalışmaları yönünden ülkemiz ve dünya insanı açısından gururumuz olmuş ve çok önemli çalışmalar yapmıştır. 22 yıldır belediye başkanıyım, 1 dönem de milletvekilliği yaptım. Dolayısıyla sürecin, siyasetin, hizmetin içerisinde bulunan, Kayserili hemşehrilerimize layık olmaya çalışan bir anlayışa sahibiz” ifadelerini kullandı.

Ekonomik gelişmelerin konuşulduğu ziyarette Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ise “Kayseri tarihi boyunca hem ticaret için, hem de kültürler için bir kavşak noktası olmuş. Türkiye, hem devletiyle, hem belediye ve hem de halkıyla bu kadar büyük sayıda mülteci topluluğuna ev sahipliği yapma konusunda aslında istisnai bir konumda Aynı zamanda ekonomik gelişmeler, AB ile ticaretin, özellikle gümrük birliği kararından sonra artması gibi konular aslında hem Kayseri’deki ticaretin konumu hem de Kayserililerin ihracata, üretime, ticaret yapmaya olan isteği nedeniyle Kayseri’ye yaradı diyebiliriz. Bu bağlamda siz son 20 yılda bu konudaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz, bugün neredesiniz? Avrupa Birliği 3 bölgeyle ekonomik kalkınmaya, ekonomik gelişmelere mütevazi de olsa bir katkıda bulundu. Bizim merak ettiğimiz şey bu katkılar memnun edici oldu mu, etkili oldu mu, ne gibi katkılar gerçekleşti?” diye sordu.

AB, TÜRKİYE’YE ÖN YARGI İLE YAKLAŞIYOR

Başkan Büyükkılıç da Avrupa Birliği’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne ön yargılı yaklaştığını belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye ile ilgili Avrupa Birliği’nin maalesef diyeceğim kafalarında bir önyargı var. Bence bu önyargıdan uzaklaşarak ülkemize bakış açısını gözden geçirmeleri gerekir. Biz Avrupa ile ilişkileri, ticareti önemsiyoruz. Mevzuatlara uyma açısından gerçekten işi çok ciddiye alıyoruz. Ama sonuç itibariyle bir çifte standart uygulandığını da görmekten zaman zaman üzülüyoruz. Biz, bu kuşak olarak, nesil olarak Avrupa’yı özellikle Almanya ile başlayan süreç içerisinde diğer Avrupa ülkeleri de dahil, adeta ikinci, üçüncü kuşak nesillerinde orada yer almasından kaynaklı, yaklaşık 3,5-4 milyon nüfusun Türkiye ile Avrupa’nın et-tırnak gibi iç içe olduğunu, birbirinden vazgeçmesinin asla mümkün olamayacağı kanaati oluşmuş durumda. Ülkemizde özellikle Kayseri bölgesinde yurt dışında olan epeyce potansiyelimiz var. Bu potansiyel gerek komşuluk ilişkileri bağlamında, gerekse diğer ülkeler başta olmak üzere anlattıklarında halklar arasında sorun olmadığını ama yöneticiler arasında değişik görüş farklılıklarının olmasından kaynaklı yazılan çizilenler olduğunu görüyoruz. Bulunduğumuz coğrafya gereği bölgemizdeki ülkeler ve diğer bölgelerle iş birliği yapmış olmamız Avrupa ile olan iş birliğimizi zayıflatacağı anlamına gelmemeli. Aksine biz Avrupa ile sürekli iyi ilişkiler içerisinde, gerek siyasi, gerek ticari, gerek hukuk boyutunda hakikaten çaba gösteriyoruz. Siyasilerimiz de böyle düşünüyorlar. Biz bunları rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Türk insanının yüzünün Avrupa’ya baktığını unutmamanızı diliyor, bekliyoruz. Ülkemize ve Kayseri’ye olan bakış açınızı ön yargıdan uzak, anlayacak yaklaşımlar içerisinde, şahsınızla ilgili değil ülkeler ve yöneticiler genelinde Türkiye’ye bakılmasını, hem Türk insanına, hem insanlığa çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Köprü konumunda olan ülkenin her süreçte katkı sağlayan, kazanım sağlayan bir anlayışta olmak gerektiğini istiyorum. Ticari ilişkiler açısından bizim en çok ihracatımızın olduğu ve ithalat bağlamında da yine önem arz eden potansiyelin yine Avrupa ve Avrupa ülkeleri olduğunun farkındayız.”

Büyükelçi Meyer-Landrut da Başkan Büyükkılıç’ın açıklamaları sonrasında, “Öncelikle size katılarak sözlerime başlamak istiyorum. Gerçekten bu anlayış, insanlar arasında, ülkeler arasındaki anlayış çok önem arz ediyor. Ve bu anlayışın da insanlar arasındaki önyargısız teması üzerine temellenmesi gerekiyor. Umarım ki benim dönemim çerçevesinde bu konuda benim katkılarım olacak. Bu temasların daha da yoğunlaşması ve bu anlayışın gelişmesine katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Aslında bu yılın başında olumlu bir ortam oluştu. İki taraf da ilişkilerin daha iyiye götürülmesi konusunda isteklilik gösterdi. Umuyorum ki bu gündem somutlaşır” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette konuk Büyükelçi ve eşine Yahyalı Kilimi, el işlemeli vazo, Kültepe Tabletleri’nin replikası ile ebru çalışması şal ve kravat hediye ederken, konuk Büyükelçi de Başkan Büyükkılıç’a ziyaretin anısına AB amblemli kristal bir çalışma hediye etti. Ziyarette Büyükelçi’ye 6 bin yıllık farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri’yi tanıtan kısa film de izletildi.



