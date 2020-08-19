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Başkan Büyükkılıç’tan Argıncık’ta asfalt incelemesi

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.08.2020 12:39 | Son Güncelleme

Kent merkezinde ve ilçelerde yapılan tüm çalışmaları yerinde görüp, inceleme konusunda hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kent merkezinde ve ilçelerde yapılan tüm çalışmaları yerinde görüp, inceleme konusunda hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez Argıncık Fevzioğlu Mahallesi’nde Horsana Caddesi diye bilenen yolda yapılan asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Büyükkılıç, “Şehrimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şehrimizin her tarafı bizim için önemli. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin ” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla gece gündüz demeden şehrin yıpranmış olan yollarını iyileştirme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekibi, bu kez de Argıncık Fevzioğlu Mahallesi’ndeydi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yaklaşık iki gidiş, iki geliş 4 kilometrelik yola 5 bin ton asfalt uygulaması yapıldı.
Argıncık Fevzioğlu Mahallesi’ndeki yolun aşırı yıprandığını ve her alanda olduğu gibi asfaltlama çalışmalarında da hassasiyetle hizmet ettiklerini ifade Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
“Gerçekten çok aşırı yıpranmışlığın verdiği sıkıntı ile araçların şoförleri sürekli şikayet ediyorlardı. Biz buranın asfaltını frezeleyip yenilemiş olduk. Yaklaşık iki gidiş, iki geliş 4 kilometrelik bir yol. 5 bin tonluk bir asfalt uygulaması yapılmış oldu. Hal istikametinden, şehir merkezi geliş yönünde tahrip olan bin 800 metre uzunluğundaki yol şeritinin zemin iyileştirilmesi ile birlikte KASKİ tarafından içme suyu hattı da yenilendi, yağmur suyu giderleri tamamlandı ve altyapı sorunları giderildi. Havai elektrik hatlarımızı da yerin altına almak suretiyle de ayrıca altyapı hizmetlerinin kalitesini arttırmış olduk. Elektrik Şirketimize, KASKİ’mize ve yan kuruluşlarımıza teşekkür ederim. Yolumuzun iyileştirme bedeli 2 milyon TL. Şehrimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin diliyorum.”
Kayseri’deki yolları iyileştirip, güzelleştirince vatandaşların sürat yaptıklarını gözlemlediklerini aktaran Başkan Büyükkılıç, “Trafik kurallarına uyalım, aşırı sürat yapmayalım ve daha sonra da sıkıntıya girmeyelim. Sevincimiz kursağımızda kalmasın” dedi.

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