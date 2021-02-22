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Başkan Büyükkılıç’tan çocuklara müjde

22.02.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘ağaç yaşken eğilir’ prensibi ile çocukları yaşlarına uygun olarak okumaya alıştırmak ve teşvik etmek amacıyla Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu projesini hayata geçirecekleri müjdesini verdi.
Geleceğin teminatı olan çocukların hem zihinsel gelişimi, hem de keyifli vakit geçirebilmelerini önemseyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan İlçesi Bozantı Caddesi’nde çok amaçlı Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nun yapımına yönelik projenin hazırlandığını söyledi. Projede, her yaştan ve çeşitli becerilere sahip çocukların eğitim, bilgi ve kişisel gelişimindeki ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklar ve hizmetler sağlamanın amaçlandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, kütüphane ve müzik okulunun yanı sıra oyun alanları, kafeterya ve sinema salonu gibi çeşitli aktivitelerin olacağını söyledi. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak ‘ağaç yaşken eğilir’ prensibi ile geleceğin teminatı çocukların her yönden donanımlı olmasına özen gösterdiklerini vurgulayarak, “Sevgili yavrularımız biz sizleri seviyor ve geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Eğitim, kültür ve spor alanında gelişmelerinizi çok önemsiyoruz. Küçük okurlarımıza ve onların ebeveynlerine müjdemiz var. Sadece size ait olacak bir kütüphane ve müzik okulu geliyor. Burası sizin kütüphaneniz, sizin dünyanız olacak. Bu kapsamda yapılacak olan çok amaçlı çocuk kütüphanemiz ve müzik okulumuzun şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyor, siz kıymetli çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.
Toplam 730 metrekarelik alana sahip projede, 190 metrekare kütüphane birimi, her biri 40 metrekareden oluşan üç farklı atölye, farklı boyutlarda çocuk oyun alanları, kafeterya, sinema salonu ve yönetim birimlerinden oluşuyor. Ayrıca projede dış mekânda, çocukların çeşitli aktiviteler yaptığı ve peyzajla bütünleşen 400 metrekarelik etkinlik alanı planlandı. Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi ve Argıncık Semt Kütüphanesi bünyesinde de çocuk kütüphanesi oluşturan Büyükşehir Belediyesi’nin, eğitim, kültür ve bilime katkısı tüm hızıyla sürecek.

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