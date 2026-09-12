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Demet Özdemir imaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

Son olarak Eşref Rüya dizisiyle ekranda olan ünlü oyuncu Demet Özdemir şimdilerde dinlenme moduna geçti. Yeni projeleri okuyan Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Demet Özdemir imaj değiştirip saçlarını kısacık kestirdi.

Demet Özdemir imaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’de yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisinde 'Nisan' karakterini canlandıran Demet Özdemir adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özdemir, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan Özdemir'in Instagram'da 17,5 milyon takipçisi bulunuyor.

Demet Özdemir imaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi 1

Güzel oyuncu, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Özdemir, sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kısacık kestiren Özdemir, yeni halini takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu imajıyla beğeni topladı.

Demet Özdemir imaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi 2

YORUM YAĞDI
Demet Özdemir için sosyal medyada; 'her hali güzel', 'bu kadına bayılıyorum', 'saçlar efsane', 'yeni saçları çok güzel olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
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