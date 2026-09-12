Demet Özdemir imaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

Kanal D’de yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisinde 'Nisan' karakterini canlandıran Demet Özdemir adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özdemir, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan Özdemir'in Instagram'da 17,5 milyon takipçisi bulunuyor.

Güzel oyuncu, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Özdemir, sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kısacık kestiren Özdemir, yeni halini takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu imajıyla beğeni topladı.

YORUM YAĞDI

Demet Özdemir için sosyal medyada; 'her hali güzel', 'bu kadına bayılıyorum', 'saçlar efsane', 'yeni saçları çok güzel olmuş' gibi yorumlar yapıldı.