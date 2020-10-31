Başkan Büyükkılıç’tan ’Deprem’ açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir için ‘geçmiş olsun’ mesajı yayımlayarak, Bakanlığın koordinasyonunda yürüyen çalışmalar kapsamında olası ihtiyaçlar için Büyükşehir ekiplerinin hazır kıta bekletildiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Depremi hisseden başta İzmir olmak üzere bütün şehirlere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, “Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR HAZIR KITA BEKLİYOR

Başkan Büyükkılıç, İzmir’de arama kurtarma çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiğini belirterek, “Devletimizin bütün imkanları ve vatandaşlarımızın vicdanları seferber edilmiş durumda. İçişleri Bakanlığı, AFAD kriz merkezi sürekli değerlendirme yapıyor. Bakanlıktan gelecek talepleri bekliyoruz. Destek talebi olursa ekiplerimiz hazırdır. Büyükşehir Belediyesi olarak arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimiz başta olmak üzere gelecek talep doğrultusunda hazır kıta bekliyoruz” diye konuştu.