YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Büyükkılıç’tan ’Deprem’ açıklaması

Başkan Büyükkılıç’tan ’Deprem’ açıklaması

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.10.2020 15:45 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Büyükkılıç’tan ’Deprem’ açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir için ‘geçmiş olsun’ mesajı yayımlayarak, Bakanlığın koordinasyonunda yürüyen çalışmalar kapsamında olası ihtiyaçlar için Büyükşehir ekiplerinin hazır kıta bekletildiğini açıkladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Depremi hisseden başta İzmir olmak üzere bütün şehirlere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, “Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR HAZIR KITA BEKLİYOR
Başkan Büyükkılıç, İzmir’de arama kurtarma çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiğini belirterek, “Devletimizin bütün imkanları ve vatandaşlarımızın vicdanları seferber edilmiş durumda. İçişleri Bakanlığı, AFAD kriz merkezi sürekli değerlendirme yapıyor. Bakanlıktan gelecek talepleri bekliyoruz. Destek talebi olursa ekiplerimiz hazırdır. Büyükşehir Belediyesi olarak arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimiz başta olmak üzere gelecek talep doğrultusunda hazır kıta bekliyoruz” diye konuştu.

“İZMİR’İN YANINDAYIZ”
İzmir’in yanında olduklarının altını çizen Büyükkılıç, şöyle konuştu: “AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı da afet bölgesindeki olası ihtiyaçlar için seferberlik ilan etmiş durumda. Olası bir ihtiyaç halinde ekiplerimiz bölgeye intikal ettirilecek. Biliyorsunuz, İzmir coğrafyası Kayseri’ye uzak durumda, ilk etapta yakın şehirlerden yardımlar ulaştı. Geçtiğimiz Ocak ayında Elazığ’daki depremin ilk gecesinde ekiplerimiz enkaz bölgesine ulaşmıştı. Böylesi durumlarda koordinasyon büyük önem taşıyor, herkes deprem bölgesine yığılırsa bu da ekiplerin işini zorlaştırıyor. İzmirli kardeşlerimiz için dua ediyor, yanlarında olduğumuzu vurguluyoruz.” Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ocak ayında yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ ve Malatya’da enkaz çalışmalarında etkin rol oynamıştı.

Başkan Büyükkılıç’tan ’Deprem’ açıklaması

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'Ünlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 4 eksik var
Kayserispor’da 4 eksik var
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Deprem anında korku dolu anlar yaşandı
Deprem anında korku dolu anlar yaşandı
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
12:27
İkindi
15:20
Akşam
17:46
Yatsı
19:04

Kayseri Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Burak Eczanesi
Bunyan
Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yahyalı’da 11 yıllık kadın esnaf, ilçede yılın ahisi seçildi
Yahyalı’da 11 yıllık kadın esnaf, ilçede yılın ahisi seçildi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.