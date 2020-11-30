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Başkan Büyükkılıç’tan Develi Belediyesi’ne ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.11.2020 17:29 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Develi Belediyesi´ni ziyaret ederek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile yapımı devam eden ve yeni projelerin çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.
İlk olarak Develi Belediye Başkanlığı makamını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, daha sonra Develi Belediyesi personeli ile sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Develi İlçe esnafını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, hayırlı işler dileyerek ayrıca maske ve sosyal mesafe kurallarını da hatırlattı.
Daha sonra Develi ilçe Kaymakamı Murat Duru’yu makamında ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi’deki kamu yatırımları hakkında istişarelerde bulundu. Memduh Başkan´ın ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Mehmet Cabbar, “Memduh Başkanımız gerek kişiliği gerekse belediyecilik anlayışı ile sadece Kayserimizde değil ülkemizde marka olmuş bir isimdir İnşallah kendisinin engin tecrübelerinden ve desteklerinden istifade ederek çok güzel projelere imza atacağız. İstişareyi elden bırakmadan yürüteceğimiz çalışmalarımızda Memduh Başkanımızın bu ziyaretleri bizlere büyük moral ve motivasyon kaynağı olmaktadır Desteklerinden ve ziyaretinden dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

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