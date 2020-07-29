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Başkan Büyükkılıç’tan Develi BİLSEM’e büyük destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.07.2020 12:54 | Son Güncelleme

Develi ilçesinde bulunan Necmiye ve Mustafa Maşlak YİBO olarak eğitim-öğretim yapılan binanın, Necmiye ve Mustafa Maşlak Bilim ve Sanat Merkezi olarak eğitim öğretime devam edebilmesi için bakım ve onarımını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç üstlendi.Develi’de açılmış olan Necmiye ve Mustafa Maşlak Bilim ve Sanat Merkezi, dört ilçeye (Develi-Yahyalı-Yeşilhisar-Tomarza) hizmet ederek eğitim öğretime katkı sağlayacak.

Başkan Büyükkılıç’tan Develi BİLSEM’e büyük destek

Develi ilçesinde bulunan Necmiye ve Mustafa Maşlak YİBO olarak eğitim-öğretim yapılan binanın, Necmiye ve Mustafa Maşlak Bilim ve Sanat Merkezi olarak eğitim öğretime devam edebilmesi için bakım ve onarımını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç üstlendi.
Develi’de açılmış olan Necmiye ve Mustafa Maşlak Bilim ve Sanat Merkezi, dört ilçeye (Develi-Yahyalı-Yeşilhisar-Tomarza) hizmet ederek eğitim öğretime katkı sağlayacak. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) üstün yetenekli öğrencilerin sınavla giriş yaptığı ve bu yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi verilen eğitim kurumu.
Develi Necmiye-Mustafa Maşlak Bilim ve Sanat Merkezi 11 Ekim 2019 tarihinde bakanlık onayıyla açıldı. Tam teşekküllü olarak kullanıma hazır hale getirilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ile birlikte yerinde incelemelerini yaptığı üç katlı binanın onarımı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç iş birliğiyle yapılacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Develi’nin eğitimi için desteklerinden dolayı Memduh Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor, BİLSEM’in Develimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç’tan Develi BİLSEM’e büyük destek

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