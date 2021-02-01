Başkan Büyükkılıç’tan esnaf ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haftanın ilk iş gününde esnaf ziyaretinde bulunarak, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu. Vatandaşlar ile de sohbet eden Başkan Büyükkılıç, pandemi önlemlerine uyulması konusunda hatırlatmalarda da bulundu.

Yeni haftanın ilk iş gününde Cumhuriyet Meydanı alt geçidindeki ve Sivas Caddesi’ndeki esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Esnafların taleplerini dinleyip, işlerinde helalinden bol kazanç dileyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet etti. Büyükkılıç, “Bu şehirde istihdam oluşturarak, alım-satım ve üretimle ekonomimize katkı sağlayan esnaflarımız bizim için çok değerlidir. Yeni haftanın ilk iş gününde Sivas Caddesi’ndeki esnaflarımızı ziyaret ettik, hatırlarını sorduk ve hayırlı işler dileklerimizi ilettik” dedi.

Pandemi tedbirlerini de yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda bir kez daha hatırlatmalarda bulundu ve kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli işler dilerken, esnaf ile vatandaşlar da Büyükkılıç’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

