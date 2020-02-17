Başkan Büyükkılıç’tan ilk devlet tiyatrosu oyunu müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun ilk oyununun 28 Şubat’ta sahneleneceğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi kültür ve sanatta da önemli bir şehir yapmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun kurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde yoğun gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu gayretlerin sonucu olarak Kayseri Devlet Tiyatrosu için çalışmaların başladığını belirtti.

Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun kurulması için Şehir Tiyatrosu’nu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne devrettiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Tiyatroyu daha modern hale getirmek için kısmi tadilat çalışmalarını sürdürüyoruz. ‘Kayseri aynı zamanda tiyatro şehri de olacak’ dedik ve sözümüzde durduk. Girişimlerimiz sonucu ilk oyun 28 Şubat’ta sahnelenecek” dedi.

Devlet Tiyatroları, İskender Pala’nın yazdığı Leyla ile Mecnun adlı oyunu 28 Şubat’ta Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda sahneye koyacak. Oyun, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde de Kayserili tiyatro severlerle buluşacak.



