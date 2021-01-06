Başkan Büyükkılıç’tan kan bağışı seferberliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyeye bağlı tüm birimler ile genel müdürlükler ve iştiraklerde kan bağışı seferberliği başlattıklarını belirterek, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi işbirliği ile ilk olarak KASKİ personelinin kan bağışı yaptığını söyledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki bütün kampanyalara katkı sağlamaya çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi’nde Pandemi nedeniyle kan bağışlarının azaldığının kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından harekete geçerek, kan bağışı yapılması için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm birimleri ve iştiraklerini harekete geçirdi.

Büyükkılıç’ın kan bağışı çağrısının ardından KASKİ Genel Müdürlüğü’nde personel kan bağışında bulunmaya başladı. Birlik ve beraberliğin en üst düzeyde olması gerektiğini dile getiren Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü personelinin ardından, Germiraltı Tesisleri’nde görevli personelin de kan bağışı yaptığını ifade etti.

Açıklamasında, “Kan vermeye ve hayat kurtarmaya hep birlikte devam edelim” diyerek kan bağışının önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi’nin çağrılarına asla kayıtsız kalamayacaklarını, tüm birimlerin kan bağışında bulunacağını ifade etti.

Büyükkılıç, konu ile ilgili şöyle konuştu:

“Azalan kan stoklarının istenilen seviyeye ulaşması adına personelimizin gösterecekleri duyarlılık için şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Erciyes Üniversitemizin Kan Merkezi’nin çağrısına asla kayıtsız kalamazdık. Verdiğiniz bir ünite kanın başka canların kurtulmasına vesile olabileceğini lütfen unutmayın. Bizler bu ihtiyaca katkı sağlarsak, büyük mutluluk duyarız. Sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki bütün kampanyalara mümkün olduğunca katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kan vermeye ve hayat kurtarmaya hep birlikte devam edelim. Kan bekleyenlere umut olalım.”

