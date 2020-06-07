YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Büyükkılıç’tan ’Koramaz’ çıkarması

Başkan Büyükkılıç’tan ’Koramaz’ çıkarması

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.06.2020 12:38 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Büyükşehir ekibiyle “Koramaz” çıkarması yaptı. Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler hem yürüyüş yaptı hem de UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan eşsiz güzellikteki Koramaz Vadisi’nde planlamalar yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde gerçekleştirilen inceleme yürüyüşüne Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katıldı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi’nde sabah erken saatte başlayan inceleme yürüyüşü sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda bir parkurda gerçekleştirildi. Koramaz Vadisi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi dokusu, endemik bitki türleri ve canlı çeşitliliği ile son dönemlerde turizm alanında Kayseri’nin önemli bir merkezi haline geldi. Koramaz Vadisi’nin tanıtımına büyük önem veren Başkan Büyükkılıç, yürüyüş esnasında vadide yaşayan bitki ve böcekleri de yakından inceleme fırsatı buldu. Korama Vadisi’nde gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde Başkan Büyükkılıç ve beraberindekilere Kayseri gastronomisinin geçmişten gelen en önemli miraslarından biri olan Dorak Yoğurdu’nun da tadına baktılar.
İçerisinde 14 kuşluk, 26 çeşme, 18 tatlı su kaynağı, 6 köprü, 6 değirmen, 9 cami, 100’den fazla sivil mimari yapı, 40’dan fazla kaya oyma kilise, 7 yerleşim yeri, 21 tane yeraltı şehri, 21 tane columbarium mezar, 6 adet tümülüs tepsit edilden Koramaz Vadisi, son dönemlerde bilim insanlarının da gözdesi oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Koramaz Vadisi’nin turizm anlamında bir cazibe merkezi olma adına burada inceleme yapmak isteyen bilim insanlarına gerekli desteği veriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:17
Sabah
05:06
Öğle
12:42
İkindi
16:37
Akşam
20:08
Yatsı
21:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tuna Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Huzur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Talas’ta 9 yeni işyeri daha ruhsat aldı

Talas’ta 9 yeni işyeri daha ruhsat aldı

Kayserispor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.