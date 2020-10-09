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Başkan Büyükkılıç’tan tarım ve hayvancılığa bir katkı daha

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.10.2020 14:49 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi’de üretimi artırmak ve üreticinin yanında olmak için Develi Süt Üreticiler Birliğinin kurmuş olduğu silaj paketleme tesisine file, film ve 60 tonluk sabit kantar alımı ile destek oluyor.

Başkan Büyükkılıç’tan tarım ve hayvancılığa bir katkı daha

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi’de üretimi artırmak ve üreticinin yanında olmak için Develi Süt Üreticiler Birliğinin kurmuş olduğu silaj paketleme tesisine file, film ve 60 tonluk sabit kantar alımı ile destek oluyor. Bu sayede yöre çiftçilerinin yüzüne güldüren Büyükşehir Belediyesi, kaba yem paketleme ihtiyacı karşılamış olacak ve çiftçilerin üretmiş olduğu ürünleri paketlenerek değerinde satabilmelerine olanak sağlayacak.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla “daha kaliteli ve daha verimli üreticilik” anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, yenilikçi, girişimci hizmetleriyle yöre çiftçilerine destek sağlıyor. Develi Süt Üreticiler Birliğinin kurmuş olduğu slaj paketleme tesisine file ve film alımı ile 60 tonluk sabit kantar alımının sağlandığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, kış aylarında hayvanların kaba yem ihtiyacı önemli bir problem olmasından dolayı silaj yapımının önem arz ettiğini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, “Ülkemizde çayır mera alanlarının kısıtlı, otlatma mevsiminin sınırlı oluşu ve kış aylarında hayvanların kaba yem ihtiyacı önemli bir problem olmasından dolayı silaj yapımı önem arz ediyor. Kışın hayvanlar için gerekli olan kaba yemler yeşil ve sulu yemlerden sağlanırsa hayvanların verimleri yıl boyu korunabilecek ve kendi ihtiyaçlarının karşılamak için de uygun fiyata paketleyerek daha uzun ömürlü şekilde kullanacaklar. Biz üreticimizin her zaman yanındayız. Üretene destek olmak, şehrimize katkı sağlamaktır” dedi.

Başkan Büyükkılıç’tan tarım ve hayvancılığa bir katkı daha

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Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
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Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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