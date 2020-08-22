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Başkan Büyüksimitçi: “İlçe Bazlı Teşvik Sistemi Kalkınmada Büyük Rol Oynayacak”

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.08.2020 13:10 | Son Güncelleme

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, bugün Resmi Gazete’de yayınlanan kararla ilçe bazlı teşvik sisteminin önünün açıldığını belirterek, kararın il ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasında büyük rol oynayacağını söyledi.İlçe bazlı teşvik sisteminin yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye’nin kalkınmasının hızlanacağına dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “Bu sistemin yürürlüğe girmesi ile birlikte, yatırımcılarımızın önü açılacak, Türkiye’nin kalkınması daha da hızlanacak.

Başkan Büyüksimitçi: “İlçe Bazlı Teşvik Sistemi Kalkınmada Büyük Rol Oynayacak”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, bugün Resmi Gazete’de yayınlanan kararla ilçe bazlı teşvik sisteminin önünün açıldığını belirterek, kararın il ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasında büyük rol oynayacağını söyledi.
İlçe bazlı teşvik sisteminin yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye’nin kalkınmasının hızlanacağına dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “Bu sistemin yürürlüğe girmesi ile birlikte, yatırımcılarımızın önü açılacak, Türkiye’nin kalkınması daha da hızlanacak. İl merkezine göre daha az gelişmiş ilçelere daha fazla destek sağlanmak suretiyle il ve ilçeler arası gelişmişlik farklılıkları azalmış olacak. Kayseri Sanayi Odamız tarafından yıllardır talep ettiğimiz bu konunun hayata geçmesine destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere sanayicilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.
İlçe bazlı teşvik sisteminden Kayseri’de 10 ilçenin yararlanacağına dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 01.01.2021’den itibaren 10 İlçemizde yapılacak yatırımlar teşvik sistemi açısından 3. Bölge Desteklerinden, İncesu OSB’de yapılacak yatırımlar ise 4. Bölge Desteklerinden yararlandırılacaktır. Böylelikle yatırımlar ilçelere yönlenmiş olacak. İlçe ekonomisine ve istihdamına katkı sağlanarak, ilçelerimizin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri artırılmış olacaktır. İlçelerimizin gelişip kalkınması ile birlikte de şehir merkezlerine göçlerde önlenmiş olacaktır” diye konuştu.

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