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Başkan Büyüksimitci: “Kayseri ihracatta Türkiye ortalamasının 3 katı büyüdü”

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.02.2020 10:57 | Son Güncelleme

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Kayserinin 2019 yılı ihracatta bir önceki yıla göre 5,8 oranında artarak 2 milyar 210 milyon dolar olarak gerçekleşmesine ilişkin açıklama yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Kayseri ihracatta Türkiye ortalamasının 3 katı büyüdü” dedi.İhracat rakamlarını değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “2019 yılı Kayseri ihracatımızı tüm zamanların en yüksek rakamı olan 2 milyar 210 milyon 762 bin 194 dolar ile tamamladık.

Başkan Büyüksimitci: “Kayseri ihracatta Türkiye ortalamasının 3 katı büyüdü”

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Kayserinin 2019 yılı ihracatta bir önceki yıla göre 5,8 oranında artarak 2 milyar 210 milyon dolar olarak gerçekleşmesine ilişkin açıklama yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Kayseri ihracatta Türkiye ortalamasının 3 katı büyüdü” dedi.
İhracat rakamlarını değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “2019 yılı Kayseri ihracatımızı tüm zamanların en yüksek rakamı olan 2 milyar 210 milyon 762 bin 194 dolar ile tamamladık. 2019 yılın Kayseri ihracatı yüzde 5,88 arttı. Kayseri ihracatı Serbest Bölge ihracatımız ile birlikte 2,495 Milyar dolarlık seviyeye ulaştı. Bu rakamlarla 2019 yılı hedefimize ulaşmış olduk” dedi.
Türkiye’nin 2019 yılında toplam ihracatını yüzde 2,1 artırırken Kayseri’nin yüzde 5,8 oranında artırdığına dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “Kayseri olarak ihracatımızı yıllık bazda Türkiye ortalamasının yaklaşık üç katı artırmayı başardık. Bu rakamlarla Türkiye’nin ihracatına da ciddi manada katkı sağladık. Çok zor geçen bir yılın 2019 yılı hedefimize ulaşmak için gayret gösteren tüm sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.
2019 yılında toplam 186 ülkeye ihracat yaptıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, en çok ihracatı Avrupa Birliği ülkelerine yaptıklarını belirtirken, sektör bazında mobilya ihracatının ilk sırada geldiğini söyledi.
2019 yılında bir önceki yıla göre Kayseri’nin iller arasında sıralamada bir basamak daha yükseldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “geçen yıllar Kayseri olarak iller arası ihracat sıralamasında 11. Sıradaydık. 2019 verilerine göre bir basamak daha yükselerek 10. Sıraya çıktı. İlk hedefimiz bu sırayı korumak ve daha sonra daha üst sıraları zorlamak olacaktır. Bu sene ihracatçı firmalarımızın çok daha iyi performans göstereceğine eminim. Tüm sanayicilerimizle el ele vererek şehrimizi hak ettiği konuma taşıyacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.

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Kocasinan
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Melikgazi
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