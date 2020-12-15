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Başkan Büyüksimitci, “Mimarsinan OSB Bizim Gururumuz”

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.12.2020 12:11 | Son Güncelleme

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 166.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 166. Müteşebbis Heyet Toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıya Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Mimarsinan OSB’nin ülke ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini açıklayarak, “Mimarsinan OSB bizim gururumuz. Pandemiye rağmen elektrik tüketiminin geçtiğimiz yıla göre yüzde 17, doğalgaz tüketiminin ise yüzde 5 civarında artmasından da anlaşılacağı üzere ülke ekonomisine, istihdamına ve ihracatına azımsanamayacak derecede katkı sağlıyor. İstihdam başta olmak üzere bir takım sıkıntılarımız olsa da, el birliği ile bunlarında üstesinden geleceğimize inanıyorum ” dedi.
Mimarsinan OSB’nin örnek bir bölge olduğuna dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “Yaklaşık 40 bin metrekare alana sahip bölgemizde, faaliyette olan 273 firmamız ile 6 bin 100 kişiye istihdam sağlıyoruz. Altyapı ve üst yapı çalışmaları ile örnek bir OSB konumundayız. Kayseri Sanayi Odamızın da yüzde 100 iştiraki olan Mimarsinan OSB’mizde istişare ile güzel başarılara imza attık. Bundan sonrada aynı yöntemle bölgemizi geliştirip kalkındırmaya devam edeceğiz. Ben bölgemizin kurulmasında emeği geçenler başta olmak üzere, müteşebbis heyet üyelerimize ve bu güne kadar görev herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Daha sonra Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, Mimarsinan OSB’nin 2020 yılı faaliyetleri ve 2021 projeleri hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler verdi. Mimarsinan OSB’nin her geçen gün daha da geliştiğine dikkat çeken Karabulut, “Bölgemize güzel yatırımlar gelmeye devam ediyor. Bizde bölge müdürlüğü olarak sanayiciye hizmet etmek için personelimizle birlikte canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonrada istişare içinde bölgemize en iyi hizmeti verme gayreti içerisinde olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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