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Başkan Büyüksimitci’den “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.03.2020 16:21 | Son Güncelleme

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı bir açıklama yaparak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Toplumun temeli aile, ailenin temel direği de gelecek nesillerimizin mimarı kadınlarımızdır.

Başkan Büyüksimitci’den “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı bir açıklama yaparak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Toplumun temeli aile, ailenin temel direği de gelecek nesillerimizin mimarı kadınlarımızdır. Toplumsal yaşamın her kademesinde, her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakârlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkemizin her açıdan kalkınmasında büyük bir pay sahibi olmuşlardır. Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir. Özgüvenleri yüksek, cesur, eğitimli kadınlarımızın, ekonomiden siyasete, ticaretten sosyal hayata her alanda sayılarının artması, ülkemizi daha ileri seviyeye taşıyacaktır. Üreten kadın ve emek veren kadın güçlü toplum demektir.
Bugün her ülkenin kalkınması insan sermayesine dayanıyor. Türkiye’nin zenginleşme yolculuğunda kadınlarımıza ihtiyacımız olduğu açıktır. Kadınlarımızın önlerindeki engelleri kaldırdığımız zaman neler yapabildiklerini görüyoruz. Ülke olarak daha hızlı gelişip kalkınmak adına kadınlarımızın iş dünyasına vereceği katkıya ihtiyacımız var. Ben bu vesile ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu yarınlar diliyorum.”

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Kayseri Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:35
Sabah
06:56
Öğle
12:54
İkindi
16:08
Akşam
18:43
Yatsı
19:59

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nar Çiçeği Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tekinsoy Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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