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Başkan Büyüksimitci’den Kamu Bankalarına Teşekkür

10.02.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Başkan Büyüksimitci’den Kamu Bankalarına Teşekkür

Vakıfbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cihad Akyol, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi makamında ziyaret ederek, firmalara yönelik 40 milyar TL’lik destek paketi hakkında bilgi verdi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Vakıfbank tarafından oluşturulan 40 milyar TL’lik kredi paketini, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etme adına olumlu bir adım olarak değerlendirdi.Son dönemde bankaların uyguladığı yüksek kredi faizlerinin, üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden biri haline geldiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, kredi faizleri konusunda bankalardan daha olumlu bir yaklaşım beklediklerini söyledi.Bu zor süreçte kamu bankalarının gösterdiği gayretin takdire şayan olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, “Ülkemizin içinden geçtiği zor günlerde kamu bankalarımızın elini taşın altına koyduğunu görüyoruz.

Vakıfbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cihad Akyol, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi makamında ziyaret ederek, firmalara yönelik 40 milyar TL’lik destek paketi hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Vakıfbank tarafından oluşturulan 40 milyar TL’lik kredi paketini, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etme adına olumlu bir adım olarak değerlendirdi.
Son dönemde bankaların uyguladığı yüksek kredi faizlerinin, üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden biri haline geldiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, kredi faizleri konusunda bankalardan daha olumlu bir yaklaşım beklediklerini söyledi.
Bu zor süreçte kamu bankalarının gösterdiği gayretin takdire şayan olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, “Ülkemizin içinden geçtiği zor günlerde kamu bankalarımızın elini taşın altına koyduğunu görüyoruz. Son olarak Vakıfbank tarafından firmalarımızın üretim, yatırım ve ihracata dönük faaliyetlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 40 milyar TL’lik kredi paketinin üretim ve yatırım ortamının desteklenmesine ve istihdam artışına katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu vesile ile zor zamanlarda elini taşın altına koyan tüm kamu banklarımıza teşekkür ediyorum. Bu yaklaşımı özel bankalarımızdan da beklediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.
Vakıfbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cihad Akyol ise, geçmişte olduğu gibi bugün de değer üreten her kesimin yanında olduklarını belirterek, bu amaçla 40 milyar TL’lik yeni bir kredi paketi oluşturduklarını açıkladı. Akyol, yeni kredi paketinin TCMB politika faizine endeksli olarak kullandırılacağını ve TCMB politika faizi düştükçe, kredi faiz oranının da düşeceğini, kredinin bu yönüyle sektörde bir ilk olduğunu söyledi.
Kredinin başta imalatçı ve ihracatçı firmaların kullanımına sunulacağını açıklayan Akyol, “Yeni kredi paketimiz, 2 milyar dolar ve 25 milyar TL olmak üzere toplam 40 milyar TL büyüklüğünde olacak. Merkez Bankası politika faizine endeksli kredimizin başlangıç faiz oranını yıllık yüzde 17,75 olarak belirlendi. Firmalarımızın ihtiyaçları ve nakit akışına göre 1 yıla kadar ödemesiz dönem uygulanabileceği gibi, paketimiz 12 aydan başlayarak 72 aya kadar vadeler içermektedir" diye konuştu.

Başkan Büyüksimitci’den Kamu Bankalarına Teşekkür

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