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Başkan Cabbar: "Mübarek üç aylara ulaşmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz"

18.02.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Başkan Cabbar: "Mübarek üç aylara ulaşmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz"

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Cabbar mesajında; "İçerisinde Regaib, Mirac, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylara ulaşmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Cabbar mesajında; "İçerisinde Regaib, Mirac, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylara ulaşmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Recep Ayı’nın ilk kandil gecesi olan Regaib Kandili de, bugünlerden birisidir. Yüce Mevla’ya daha derin bir şükür imkânı bulacağımız bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. Yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı bu mübarek Regaip Kandilinin başta ilçemiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzura vesile olmasını niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.

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