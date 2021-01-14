YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Cabbar ve Büyükşehir ekipleri Yeşilyurt Camiinde incelemelerde bulundu

Başkan Cabbar ve Büyükşehir ekipleri Yeşilyurt Camiinde incelemelerde bulundu

14.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Cabbar ve Büyükşehir ekipleri Yeşilyurt Camiinde incelemelerde bulundu

Dün akşam meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu minaresi yıkılan ve elektrik panosunun da patlamasıyla maddi hasarlar meydana gelen Yeşilyurt Camiindeki hasarları tespit etmek için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel ile birlikte yerinde incelemelerde bulundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla ve selamıyla gerekli incelemelerin yapılacağını belirten ve mahalle sakinleriyle hasbihal eden Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy “Yeşilyurt Mahallemize ve Develimize geçmiş olsun.

Dün akşam meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu minaresi yıkılan ve elektrik panosunun da patlamasıyla maddi hasarlar meydana gelen Yeşilyurt Camiindeki hasarları tespit etmek için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel ile birlikte yerinde incelemelerde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla ve selamıyla gerekli incelemelerin yapılacağını belirten ve mahalle sakinleriyle hasbihal eden Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy “Yeşilyurt Mahallemize ve Develimize geçmiş olsun. Rabbim daha büyük afetlerden bizleri muhafaza etsin. Cabbar Başkanımla birlikte Yeşilyurt Mahallemize daha güzel bir cami yapımı için en kısa sürede çalışmalara başlayacağız” dedi.
Can kaybının yaşanmamasından dolayı Develi olarak şükrettiklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Konuyla alakalı olarak ilk andan itibaren ilgisini eksik etmeyen ve hemen ekibini Yeşilyurt Mahallemize yönlendiren Memduh Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz, hemşerilerimiz ve mahalle sakinlerimizle el ele verip Yeşilyurt Mahallemize yeni bir cami kazandırmak için çalışmalarımıza başlayacağız. Mahalle sakinlerimize tekrar geçmiş olsun diliyorum” açıklamalarında bulundu.
Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı İsmail Özdemir mahalle sakinleri adına Başkan Cabbar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel’e mahalle adına teşekkürlerini ileterek, mahalle olarak yeni cami için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Başkan Cabbar ve Büyükşehir ekipleri Yeşilyurt Camiinde incelemelerde bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:48
Öğle
12:52
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:08

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çankaya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Başkan Yalçın’dan meclis üyelerine sunum

Başkan Yalçın’dan meclis üyelerine sunum

50 yaşındaki ev hanımı Meral Bulut ilk kitabını çıkardı

50 yaşındaki ev hanımı Meral Bulut ilk kitabını çıkardı

Büyükşehir, 16 ilçede gece boyu karla mücadele etti

Büyükşehir, 16 ilçede gece boyu karla mücadele etti

Gaziantep FK-Kayserispor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Gaziantep FK-Kayserispor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Kar yağdı, Talas Belediyesi anında müdahale etti

Kar yağdı, Talas Belediyesi anında müdahale etti

Kar yağdı, Talas Belediyesi anında müdahale etti

Kar yağdı, Talas Belediyesi anında müdahale etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.