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Başkan Cabbar’dan Ramazan Bayramı mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.05.2020 13:42 | Son Güncelleme

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Cabbar mesajında; "Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş’ olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu, mutluluğumuzu ve kederlerimizi paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz.

Başkan Cabbar’dan Ramazan Bayramı mesajı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Cabbar mesajında; "Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş’ olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu, mutluluğumuzu ve kederlerimizi paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz. Bu bayrama, korona virüs salgının neden olduğu buruklukla ancak alınan tedbirlere sıkı sıkıya bağlanarak salgından kurtuluş ışığını görmüş olmanın sevinciyle giriyoruz. Bilindiği gibi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Mart ayı ile birlikte ülkemizde ve şehrimizde de görülmeye başlandı. Bu süreçte Develi Belediyesi olarak bizler de devletimizin aldığı tedbir politikalarını Develimizde de harfiyen yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. Bu yıl yurt genelinde olduğu gibi ilçemizde de bayram süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bayramın tadı büyüklerimizin ellerini öperek, küçüklerimize sarılarak, birlikte olarak çıksa da bu bayram biraz farklı olacak. Özellikle ilçemiz dışından gelen hemşerilerimiz başta olmak üzere hem kendimizi hem sevdiklerimizi, toplum sağlığını korumak için gireceğimiz izolasyona dikkat etmeliyiz. Bu duygularla mübarek Ramazan Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Başta Develili hemşerilerime, alem-i İslam’a ve tüm insanlığa Rabbimden huzur, esenlik ve sağlık diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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