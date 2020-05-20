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Başkan Çağlayan’dan berber ve kuaför esnafına ziyaret

KARAMAN HABERLERİ  | 20.05.2020 16:59 | Son Güncelleme

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan beraberindeki Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç ve yönetim kurulu üyeleriyle berber ve kuaför esnafını ziyaret etti.Ziyaret sırasında konuşan İl Başkanı Çağlayan, "Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 50 gündür işyerleri kapalı olan berber ve kuaför esnafımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın faaliyete başlama müjdesinin ardından geçtiğimiz hafta normalleşme sürecine girerek tüm Türkiye’de olduğu gibi Karaman’da da hizmet vermeye başladılar" dedi.Çağlayan açıklamasının devamında, "Esnaflarımızı ziyaret ederek bu süreçte sosyal mesafe kurallarına uymalarını, maske takmalarını ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz.

Başkan Çağlayan’dan berber ve kuaför esnafına ziyaret

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan beraberindeki Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç ve yönetim kurulu üyeleriyle berber ve kuaför esnafını ziyaret etti.
Ziyaret sırasında konuşan İl Başkanı Çağlayan, "Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 50 gündür işyerleri kapalı olan berber ve kuaför esnafımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın faaliyete başlama müjdesinin ardından geçtiğimiz hafta normalleşme sürecine girerek tüm Türkiye’de olduğu gibi Karaman’da da hizmet vermeye başladılar" dedi.
Çağlayan açıklamasının devamında, "Esnaflarımızı ziyaret ederek bu süreçte sosyal mesafe kurallarına uymalarını, maske takmalarını ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Alınan tüm tedbirler ve kararlar bizim ve çevremizdekilerin sağlığı için bunu asla unutmayalım. Tüm Karamanlı esnafımıza salgın sürecinde göstermiş oldukları sabır, özveri ve katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci hep birlikte aşarak en kısa zamanda eski sağlıklı günlerimize kavuşacağız. Karaman’da faaliyette bulunan tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.
İl Başkanı Abidin Çağlayan ve beraberindeki heyet Karaman’da bulunan tüm berber ve kuaförlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da ileterek kandil simidi ve koruyucu maske hediye dağıttı.

Başkan Çağlayan’dan berber ve kuaför esnafına ziyaret

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Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Çilingir Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
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