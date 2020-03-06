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Başkan Çakıcı: “Kaos ortamı oluşturmak için kasıtlı olarak yapılıyor”

SİNOP HABERLERİ  | 06.03.2020 09:46 | Son Güncelleme

Sinop Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, ilçelerinde korona virüsü konusunda ortaya çıkan asılsız haberlerin gerçeği yansıtmamakla birlikte bazı kesimlerce kaos ortamı oluşturmak için kasıtlı olarak yapıldığını söyledi.Boyabat 75.

Başkan Çakıcı: “Kaos ortamı oluşturmak için kasıtlı olarak yapılıyor”

Sinop Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, ilçelerinde korona virüsü konusunda ortaya çıkan asılsız haberlerin gerçeği yansıtmamakla birlikte bazı kesimlerce kaos ortamı oluşturmak için kasıtlı olarak yapıldığını söyledi.
Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Seda Sezen Göktaş ve hastane yönetimi; Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’yı makamında ziyaret ederek, son zamanlarda gündemdeki yerini koruyan ’korona virüsü’ ile alakalı istişarelerde bulundu.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Şükürler olsun ki bu zamana kadar Boyabatımızda hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın talimatlarıyla tüm sağlık personellerimiz gerekli önlemleri alarak konu ile ilgili ciddi bir hassasiyet göstermektedir. Umreden gelen kardeşlerimiz de hastane personellerimiz tarafından periyodik olarak takip edilmektedir. Biz de Boyabat Belediyesi olarak yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Ortaya çıkan asılsız haberler, gerçeği yansıtmamakla birlikte bazı kesimlerce kaos ortamı oluşturmak için kasıtlı olarak yapılmaktadır. Gösterdikleri hassasiyet ve hizmetlerinden dolayı başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere tüm hastane personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

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