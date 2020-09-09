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Başkan Çakıcı korona oldu

SİNOP HABERLERİ  | 09.09.2020 17:50 | Son Güncelleme

Sinop’un Boyabat İlçe Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’nın korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.Boyabat Belediyesi Başkanı Şefik Çakıcı korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Başkan Çakıcı korona oldu

Sinop’un Boyabat İlçe Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’nın korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Boyabat Belediyesi Başkanı Şefik Çakıcı korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkanı Çakıcı test sonuçları sonrasında Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Belediye Başkanı Şefik Çakıcı yaptığı açıklamada, ’’Değerli hemşehrilerim; korona virüs şüphesiyle yaptırmış olduğum test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Sağlık durumum çok şükür ki gayet iyi. Boyabat Devlet Hastanemizde tedavim devam ediyor. Dualarınızla birlikte, en kısa sürede sağlığıma kavuşacağım inşallah Allah’a emanet olun’’ ifadelerini kullandı.

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