YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Başkan Çakın’dan uyarı, “Kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutun"

Başkan Çakın’dan uyarı, “Kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutun"

UŞAK HABERLERİ  | 14.12.2020 16:42 | Son Güncelleme

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, öğle saatlerinde meydana gelen doğal gaz patlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, öğle saatlerinde meydana gelen doğal gaz patlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çakın, ”Gördüğümüz kadarıyla, ilk izlenimlerimiz gaz birikmesi olması sebebiyle, gaz patlaması gerçekleşti yönünde” dedi.
Uşak’ta öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi’ne bağlı 2 evde patlama gerçekleşti. Patlamalar sonucunda 6 vatandaş yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Patlama yerlerine gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, incelemeleri yerinde yaparken, yetkililer tarafından da bilgi aldı. Çakın, araştırmaların devam ettiğini ama ilk izlenimlerin doğal gaz birikmesi sonucunda gaz patlaması olduğunu belirtti. Çakın, “Şuan araştırmalar devam ediyor, çok taze tabi. Gördüğümüz kadarıyla, ilk izlenimlerimiz gaz birikmesi olması sebebiyle, gaz patlaması gerçekleşti yönünde. Fakat bir şey söylemek için de muhakkak yetkililer tarafında gerçekleştirilecek olan teknik izlemenin beklenmesi gerekiyor. Bizim için şuan önemli olan can güvenliğinin sağlanmış olması ve temennimiz de can kaybı olmadan yaralılarımızın da acil bir şekilde şifa bularak neticelenmesi. Yetkili personel gelmeden kesinlikle hiç bir vatandaşımızın doğal gaz vermeyi ve kutularda oynama yapmamaları ve kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutmaları gerekmektedir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybettiUşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
1/

Uşak Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:05
Öğle
13:02
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:12

Uşak Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Ege Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.