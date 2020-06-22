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Başkan Çakırmelikoğlu: ‘Ordu-Giresun Havalimanının kullanım kapasitesinin artırılmasını istiyoruz’

GİRESUN HABERLERİ  | 22.06.2020 13:39 | Son Güncelleme

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, ülkenin en aktif göç potansiyelini elinde bulunduran Giresun ve Ordu illerine hizmet veren Ordu-Giresun Havalimanı’nın kullanım kapasitesinin artırılmasını talep etti.Yurt içi ve yurt dışında 2 milyonu aşkın gurbetçisi ile ülkenin en aktif göç potansiyelini elinde bulunduran Giresun ve Ordu illerine hizmet veren Ordu-Giresun Havalimanı’nın kullanım kapasitesinin artırılması gerektiğini kaydeden Başkan Çakırmelikoğlu, “Bu kapsamda Türk Hava Yolları’ndan İstanbul ve Ankara sefer sayılarının artırılması başta olmak üzere diğer illere sefer konulması tüm kesimlerce talep edilmektedir.

Başkan Çakırmelikoğlu: ‘Ordu-Giresun Havalimanının kullanım kapasitesinin artırılmasını istiyoruz’

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, ülkenin en aktif göç potansiyelini elinde bulunduran Giresun ve Ordu illerine hizmet veren Ordu-Giresun Havalimanı’nın kullanım kapasitesinin artırılmasını talep etti.
Yurt içi ve yurt dışında 2 milyonu aşkın gurbetçisi ile ülkenin en aktif göç potansiyelini elinde bulunduran Giresun ve Ordu illerine hizmet veren Ordu-Giresun Havalimanı’nın kullanım kapasitesinin artırılması gerektiğini kaydeden Başkan Çakırmelikoğlu, “Bu kapsamda Türk Hava Yolları’ndan İstanbul ve Ankara sefer sayılarının artırılması başta olmak üzere diğer illere sefer konulması tüm kesimlerce talep edilmektedir. 2015 yılında açılışı gerçekleştirilen Ordu-Giresun Havalimanı, doluluk oranı en yüksek havalimanları arasında başı çekmektedir. Ordu-Giresun Havalimanında ICAO standartlarına uygun 3000m x 45m. ebatlarında bir adet pist ve beş adet uçak park yeri bulunmaktadır. Havalimanı terminal kapasitesi yıllık 2 milyon yolcu kapasitelidir. Ancak havalimanından sadece İstanbul ve Ankara’ya karşılıklı iç hat tarifeli uçak seferleri yapıldığından bu durum havalimanının atıl kalmasına, tam kapasite ile çalışamamasına neden olmaktadır. Bu kısıtlı sefer sayılarına rağmen havalimanı 2019 yılında 1 milyon 60 bin 265 yolcuya hizmet vermiştir. Ordu-Giresun Havalimanı iki şehre hitap etmekle birlikte, Ordu ve Giresun ili toplam nüfusunun iki katından daha fazla vatandaş bu iki şehrimiz dışında yaşadığı bilinmektedir” dedi.
Başkan Çakırmelikoğlu, artan turizm talebi nedeniyle yolcu sayılarında artış yaşandığına dikkat çekerek; “Ayrıca son yıllarda Karadeniz Bölgesi’nde artan turizm talebi nedeniyle havalimanı yolcu sayısında artışlar yaşanmaktadır. Ordu ve Giresun illerindeki iş adamlarımız, serbest meslek erbaplarımız ve vatandaşlarımız özellikle İzmir, Antalya, Adana, Kıbrıs güzergâhlarına karşılıklı tarifeli iç hat seferler talep etmektedirler. Hem bu taleplerin karşılanabilmesi hem de ülkemizdeki turizmin gelişiminin sağlanması açısından Ordu-Giresun Havalimanı’ndan haftanın üç günü İzmir, Antalya, Adana, Kıbrıs güzergâhlarına karşılıklı tarifeli seferler planlanmasını, bu seferlerin tarife dönemi öncesinde duyurusunun yapılarak satışa açılmasını, diğer yandan Ankara ve İstanbul sefer sayılarının artırılmasını talep etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

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