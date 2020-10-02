Başkan Çalık, çocuklarla kışlık fide dikti

Beylikdüzü Belediyesi’nin çocukların kentsel tarımın ve üretmenin önemini kavraması için hayata geçirdiği Küçük Bahçıvanlar Parkı’nda ilk fide dikimi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, çocuklarla tek tek ilgilenip sohbet eden Başkan Çalık “Bugün bizim için çok özel bir gün. Çok kıymetli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Buranın nasıl yeşerdiğini, toprağın ne kadar bereketli olduğunu hep birlikte göreceğiz. Emeği geçen, bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Küçük Bahçıvanlar Parkı’nda çocuklarla kışlık fide ekti. Kıvırcık, pazı, brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, pırasa ve enginar gibi kışlık sebzeleri, minik ellerin toprakla buluşturduğu etkinlikte, çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Program sonunda çocuklara ata tohumu, boyama kitabı, boya kalemi ve Türk Bayrağı’ndan oluşan hediyeleri veren Başkan Mehmet Murat Çalık, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Bin metrekarelik ekim alanına sahip Küçük Bahçıvanlar Parkı’nda iki bin fideyi toprakla buluşturan çocuklar, emeklerinin karşılığını, kasım ayında yapılacak hasat ile alacak.

“Tasarımı ve işleviyle çok özel bir park”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Küçük Bahçıvanlar İlk Fide Dikim Etkinliği’nde yaptığı konuşmada kentsel tarımın önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Başkan Mehmet Murat Çalık, konuşmasında “Toprağa önem veren, üretmeye önem veren bir anlayışla yol yürüdüğümüzü her daim söylemiştik. İlçemizde, yirmi beş adet parkımızın yapımı eş zamanlı devam ediyor. Bunun gibi birçok bölgede park yapıyoruz. Burası benim de tasarımını çok beğendiğim, çok özel parklardan bir tanesi. Evlatlarımızın huzurla gelip oynayabileceği, büyüklerimizin huzurla vakit geçirebileceği ve doğa ananın ne kadar bereketli olduğunu görebileceğimiz bir park olsun istedik. Burada, çok kıymetli bir projeyi de hep birlikte hayata geçiriyoruz. Arzumuz, isteğimiz, evlatlarımızın toprağı ve fideyi tanıması; tohumu tanıması ve onun büyümesini görmesi. Toprağın ne kadar kıymetli olduğunu anlaması. Üretmenin ne kadar kıymetli olduğunun farkına varması. Bugün, küçük arkadaşlarımla birlikte, birçok kışlık fideyi dikeceğiz. Bu ürünleri birlikte sulayacağız, birlikte büyüteceğiz. Kasım ayında da ektiklerimizin hasadını yapacağız” ifadelerine yer verdi.

“Yirmi beş yeni parkı hizmete açacağız”

Beylikdüzü Belediyesi olarak ilçenin dört bir tarafında hizmet üretmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Çalık “İstanbul’a nefes olacağız, diyorduk. Bu pandemi döneminde de Yaşam Vadisi’nin yanında, Yakuplu Kent Ormanı’nın yanında, irili ufaklı yirmi beş adet parkı, bir iki ay içerisinde tüm komşularımızın hizmetine açacağız. Bunun onurunu ve gururunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü bu kentte ne yapsak az kalır. Daha güzel günlerde, pandeminin olmadığı, kucaklaşabildiğimiz sarılabildiğimiz, tokalaşabildiğimiz günlerde, daha güzel işleri bu kente kazandırma niyetindeyiz, arzusundayız. Umarım daha güzel yarınları hep birlikte görürüz” diye konuştu. “Parklarımız hemşerilerimize emanet”

Konuşmasında, yapılan parkların korunması konusuna da değinen Başkan Çalık “Bu iş yapmakla olmaz. Bundan sonrası da bu parkların korunmasıdır. Parklarımız, ilçemizde yaşayan hemşerilerimize emanet. Vatandaşlarımızın parkların korunması noktasında bizlerden destek ve yardımlarını esirgemeyeceklerdir” diyerek Beylikdüzü sakinlerinin yeşili koruma konusunda hassas davranacaklarına inandığını söyledi.

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