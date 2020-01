Başkan Çalık: “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız”

Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal hizmetteki 9 aylık bilançosuna ait verileri paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Göreve geldiğim günden bu yana, 11 bin 103 aileye gıda, bin 458 haneye süt ve bebek bezi yardımı yapıp bin 761 kişiye de evde destekleyici sağlık hizmeti verdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, son 9 ayda, 11 bin 103 aileye gıda, bin 458 haneye süt ve bebek bezi yardımı yaptı; bin 761 kişiye ise evde destekleyici sağlık hizmeti verdi. Belediyenin sosyal hizmet alanındaki özverili çalışmalarını, vatandaşlar da memnuniyetle karşılıyor. Çocuktan kadına, yaşlıdan özel gereksinimli bireye kadar her yaş ve her kesimden ihtiyaç sahibi vatandaşların daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için azimle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 2020 yılında da sosyal destek ve hizmetlerin artarak sürdürüleceğini söyledi.

İhtiyaç sahibi bin 547 aileye toplamda 171 bin kıyafet

Beylikdüzü’nde yardımlaşma ve dayanışma bilinciyle çalışarak ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere, gıda, süt, bebek bezi yardımlarını sürdüren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, aş evi hizmetiyle de 153 haneye yemek hizmeti verdi. Bakıma muhtaç vatandaşlara da evlerinde düzenli olarak öz bakım, temizlik ve kuaför hizmeti veren müdürlük, ilçede dayanışmayı arttırmak için kurduğu Dosteller Mağazası aracılığıyla da ihtiyaç sahibi bin 547 aileye toplamda 171 bin kıyafet dağıttı. Vatandaşlara her türlü katkıyı sunan müdürlük yetkilileri, vatandaşlara ‘Okuma Yazma, Dinimizi Öğreniyorum, Ana Baba Okulu, Evlilik Okulu, Kadın Sağlığı, Kadının İnsan Hakları, Çocukların Bedensel Söz Hakkı, Baba Destek Eğitim Programı, Anne Destek Eğitim Programı’ ve ‘Aile Danışma Merkezi, Kadın Dayanışma Merkezi, Danışma Takip ve Rehabilite’ gibi psikolojik danışmanlık, hukuki danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermeyi sürdürüyor.