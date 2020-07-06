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Başkan Çalık, makam kapısını söktürdü

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yerel seçimler öncesi söz verdiği Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık makamında bulunan kapıyı söktürdü.Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi vatandaşlara verdiği sözü tutarak Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık makamında bulunan kapıyı söktürdü.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yerel seçimler öncesi söz verdiği Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık makamında bulunan kapıyı söktürdü.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi vatandaşlara verdiği sözü tutarak Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık makamında bulunan kapıyı söktürdü. Geçmişte olduğu gibi bugün de şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Komşularımızla aramızda zaten hiçbir engel ya da mesafe yoktu. Bu kapı burada sadece dekor olarak bulunuyordu ve her zaman ardına kadar açıktı” ifadelerini kullandı.

“Bizim kapımız herkese açık”
Beylikdüzü halkının oyları ve güveniyle başkanlık makamına layık görüldüğünü ve bu güveni asla boşa çıkarmayacağını dile getiren Mehmet Murat Çalık, “Bizim kapımız herkese açık. Beylikdüzü için birlikte çalışacağız. Bu yüzden başkanlık odamızın kapısı kaldırdık. Biz çalıştıkça Beylikdüzü kazanacak, Beylikdüzü kazandıkça biz daha çok çalışacağız” şeklinde konuştu.

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