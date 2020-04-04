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Başkan Çalık, özel çocuklarla buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.04.2020 11:24 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle zorunlu olarak evlerinden çıkmayan otizmli çocuklarla görüntülü sohbet gerçekleştirdi.Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel eğitim ve rehabilitaston hizmeti alan özel çocuklarla görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle zorunlu olarak evlerinden çıkmayan otizmli çocuklarla görüntülü sohbet gerçekleştirdi.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel eğitim ve rehabilitaston hizmeti alan özel çocuklarla görüntülü konuşma gerçekleştirdi. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yayınladığı mesajda internet üzerinden eğitim verebilmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Çalık, salgının sona ermesinin ardından eğitimlerin yeniden merkezde verilmeye başlanacağı bilgisini de çocuklarla paylaştı.

“Sizin o güzel duygularınız biz de koruma kalkanı oluşturacak”
Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle zorunlu olarak evlerinden çıkmayan özel çocuklarla oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Çalık, “Salgın bittikten sonra inşallah Engelsiz Yaşam Merkezimiz’deki faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ve ben de aranıza daha çok katılacağım. Sizin o güzel duygularınız biz de koruma kalkanı oluşturacak. Hepinizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

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