YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan Çalışkan’dan Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Başkan Çalışkan’dan Korona virüs için sosyal medya uyarısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.05.2020 16:55 | Son Güncelleme

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede görülen Korona virüs (Covid-19) vakaları konusunda bazı kişiler tarafından sosyal medyada yalan yanlış bilgiler paylaşıldığını belirterek, vatandaşlardan bunlara itibar etmemelerini istedi.Başkan Fatih Çalışkan, yetkili olmayan bazı kişilerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımların hiçbir dayanağı olmadığını, sadece dedikodu ve varsayımlara dayandığını söyledi.Çalışkan,” İlçemizde pozitif Korona virüs (Covid-19) vakaları görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 3 Mayıs tarihinden itibaren Şehitler Mahallesinin tamamı ve Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121, sokaklarda yaşayanlar 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır.

Başkan Çalışkan’dan Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede görülen Korona virüs (Covid-19) vakaları konusunda bazı kişiler tarafından sosyal medyada yalan yanlış bilgiler paylaşıldığını belirterek, vatandaşlardan bunlara itibar etmemelerini istedi.
Başkan Fatih Çalışkan, yetkili olmayan bazı kişilerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımların hiçbir dayanağı olmadığını, sadece dedikodu ve varsayımlara dayandığını söyledi.
Çalışkan,” İlçemizde pozitif Korona virüs (Covid-19) vakaları görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 3 Mayıs tarihinden itibaren Şehitler Mahallesinin tamamı ve Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121, sokaklarda yaşayanlar 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Ayrıca 3 apartmanda tedbir amaçlı karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Bu kararlar salgının daha fazla yayılmaması için alınmış olan tedbirlerdir. Alınan tedbirleri yok sayarak sosyal medyada kamuoyunu yanıltıcı asılsız bilgiler paylaşmak vatandaşlarımız üzerinde korku ve paniğe yol açmaktadır. Vatandaşlarımızdan bu hassas dönemde sosyal medyada yetkisi olmayan kişilerin ilçemizdeki Korona virüs vakalarıyla ilgili yalan yanlış bilgilerden oluşan paylaşımlarına itibar etmemelerini, sadece resmi makamların yapmış oldukları paylaşımları dikkate almalarını rica ediyorum. Ülkemizde devletimizin yürüttüğü sistem ve sağlıkçılarımızın üstün gayreti ile Korona virüsüne karşı mücadelemiz olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. İlçemizde de yaşanan bu sıkıntılı günlerin en kısa sürede normale döneceğine inanıyorum. Karantina kurallarına uyarak bu süreci hep birlikte atlatacağız inşallah" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

Yıkılma tehlikesi olan bina satın alındı

Yıkılma tehlikesi olan bina satın alındı

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:09
Sabah
05:47
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:06
Yatsı
21:37

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Germiyan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Gönül Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.